Egy negyedre volt a magyar kosaras csoda

A magyar válogatott meglepte a kosárlabda-Európa-bajnokság egyik esélyesét, az olimpiai ötödik horvátokat. A kolozsvári csoportmeccsen a harmadik negyed végén még Magyarország vezetett, de végül 58-67-re Horvátország győzött.

A horvátok elég magabiztosan kezdtek, rögtön elhúztak 6-0-ra. Az erőszakos centerjátékkal a magyar válogatott nem tudott mit kezdeni az elején, sorra kapta is a személyi hibákat, de aztán sikerült felvenni a ritmust. Keller Ákos zsákolásával lett meg az első két Eb-pontunk, aztán Rosco Allen hármasával lett mindjárt szoros a meccs, de újra gyorsan hatpontos lett a különbség. A negyed közepén Ivkovics kapitány megbontott kezdőcsapatát, és a cserékkel sikerült is felpörgetni a játékot. Perl nagyon jól szállt be irányítóként, és Eilingsfeld is termelte a pontokat.

Ehhez persze az is kellett, hogy Hanga játéka is agresszívabbá váljon. Egy-egyben verte meg többször is ellenfeleit, hogy aztán a társai éljenek a ziccerekkel. A negyed utolsó három perce egyértelműen az övé volt, tartást adott a csapatnak védekezésével is. El is húztunk 20-15-re. A horvátok azonban nem jöttek zavarba, Simon hármasával és a legponterősebb Bogdanovic kosarával egyenlítettek a negyed végén.

A második negyed elején visszavették a vezetést a horvátok, de gyorsan visszaszerezte magabiztosságát a válogatott, az első negyedben három percet kapó Ferencz Csaba dobott fontos kosarat, aztán Keller zsákolt, majd Wittman is pontot szerzett (29-26). A negyed második felében viszont megrázták magukat a horvátok, a magyar csapat pedig sok hibával játszott, Eilingsfeld például háromszor egymás után rontott tiszta helyzetet.

A harmadik negyed 36-39-ről indult, a horvátok a feléig tartották is az előnyüket, de a magyarok most már nem csak jól védekeztek, sokkal több lepattanót szereztek, mint az ellenfél, de pontosabban is dobtak. 48-48-nél érték utol az ellenfelet, majd a végjátékban is pontosabbak voltak, Perl hármasa után is maradt egy pont előny (53-52). A vezetés ráadásul úgy lett meg, hogy Hanga már egy percet sem játszott, és a kapitány olyan játékosokat is a pályára tett, akik addig nem kaptak lehetőséget. A szokatlan felállás azonban nem volt zavaró, sőt, új lendületet is adott a játéknak.

Ez a lendület azonban az utolsó negyedre eltűnt, a horvátok felőröltek minket egy 7-0-s futással, Bogdanovic jószerével foghatatlan volt, higgadtan szerezte a pontokat. Az addig egység magyar csapat pedig kicsit szétesett, az egyéni próbálkozázásokból nem jöttek a pontok, sok volt az elszórt labda, és már védekezésben is hiba csúszott a váltásokba. Hanga is hiányozhatott a csapatból, a második félidőben már egyáltalán nem játszott a válogatottba nem régen visszatért kosaras, mert megsérült a csípője.

Keller Ákos a meccs után elmondta, hogy nagyon élvezte első Eb meccsét, plusz erőt adott neki a hangulat, felszabadultan tudott játszani. Azt mondta, az elején a jó passzjátékkal tudták meglepni a horvátokat. Szerinte éppen ez hiányzott a végéről, az egyénieskedésből nem voltak már eredményesek, az alapjátékhoz kellett volna visszatérniük.

A magyarok lepattanózásban jobbak voltak, Keller szerint is jó volt a védekezésük, de még több támadó lepattanót kéne gyűjteniük, hogy második esélyből is szerezzenek pontokat.

A statisztikák egyébként azt mutatják, hogy a horvátok jóval pontosabban dobtak, 57 százalékos volt a mutatójuk, míg a magyaroké csak 43.

„Nagyon fontos az ilyen meccs a kiscsapatoknak, mert megmutathattuk, hogy tudunk kosarazni. Nagyszerű hozzáállással játszottunk Hanga kiválása után is" – mondta Ivkovics, aki hozzátette, számára a Barcelona játékosának egészsége a legfontosabb, ettől függ, játszhat-e a későbbiekben, mert a többiek így is úgy oroszlánként fognak harcolni.

Jegyzőköny:

Magyarország-Horvátország 58-67 (20-20, 16-19, 17-13, 5-15)

Magyarország: Allen 5, Keller 8, Wittmann 2, Hanga 5, Vojvoda 11. Csere: Ruják, Kovács, Tóth, Ferencz 7, Perl 12, Karahodzic, Eilingsfeld 8.

Horvátország: Saric 15, Ukic 6, Panicic 6, Tomas 8, Bogdanovic 23. Csere: Krustin, Popovic 2, Simon 5, Zoric, Bender 2.