Próbálj meg szelfizni a legmagasabb NBA-sel

Nem kis bravúr kell ahhoz, hogy valaki szelfizzen minden idők legmagasabb NBA-kosarasával, Gheorge Muresannal. Nem azért, mert a román játékos nem lenne elég szívélyes, egyszerűen nehéz belekomponálnia magát egy képbe a 231 centiméteres kosarassal egy átlagembernek.

A román kosárlabdázás nem tudott túl sok sztárt felmutatni, de ha egy nevet kéne mondani, akkor az kétségkívül Muresané. A kosaras 1993-tól 2000-ig játszott az NBA-ban, ahol néhány egészen jó idényt is összehozott a Washington Bulletszel, majd játszott a New Jersey Nets-ben is.

A center nagyjából két év alatt vette fel a ritmust, az 1995/96-os szezonban megkapta a legtöbbet fejlődő játékos címet. Testméretei miatt is nyilvánvaló, hogy a palánkok alatt uralta a terepet, rengeteget lepattanózott, sokat blokkolt, legjobb évében pedig 60 fölé ment a dobószázaléka. Persze ő nem is igazán dobott, közelről, ziccerekből, zsákolásokból próbálkozott legtöbbször. Ugrania sem igazán kellett ehhez. A mérete azért nem volt semmire sem garancia, nem volt túl gyors, és az atletikusabb játékosok, mint például Michael Jordan is tudtak mellette zsákolni.

Az örökre eldöntetlen maradt, hogy ki volt a legmagasabb NBA-s, ő vagy a szudáni Manute Bol, mindkettejüket 231 centisként jegyeztek, csak néhány milliméter dönthetett közöttük. Muresan egyébként mezszámának is a magasságát választotta, a 77-es a 7 láb 7 hüvelyket jelenti. A két óriás volt egyszerre is a Washingtonnál, de sosem játszottak együtt.

Muresannak nem volt túl hosszú a karrierje, a sérülései megakadályozták a játékban, végül 2000-ben a francia Pau-Ortheztől vonult vissza. A kosaras eztán Washingtonban telepedett le, kosársulit működtetett és korábbi klubjánál is munkát vállalt.

Romániába ritkán tér vissza, de az Európa-bajnokságot ki mással népszerűsítenék, mint vele. Elvégre nagyjából 50 kilométerre Kolozsvártól született, a karrierje pedig itt kezdődött. Ahogy néha átbaktat a kolozsvári csarnokon, – a román-cseh meccs időkérésénél sem zavartatta magát – az embernek az az érzése, hogy a Trónok Harca óriásai valóban léteznek.

Muresan nincs túl jó állapotban, látszik, hogy minden lépés szenvedés neki. Az egyik román lapnak el is mondta, megműtötték a térdét. Ezért is mondta több gyereknek, hogy nem emelgeti meg őket, ha fotót kérnek tőle. Pedig úgy mennyivel egyszerűbb lenne fényképezni.