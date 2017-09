Hanga: Odaraktuk Magyarországot a kosárlabda-térképre

A magyar válogatott 48 év után tudott újra mérkőzést nyerni, Ivkovics Sztojan csapata 85-73-ra győzte le Csehországot. A szövetségi kapitány új taktikával állt elő, amire nem tudott reagálni az ellenfél.

„Az egész Eb-n igazán erre és a románok elleni mérkőzésre készültünk. Büszke vagyok a srácokra, egy nagyon nagy meccset játszottunk, de nem kell itt megállnunk, holnap talán egy még fontosabb meccs következik." – mondta Hanga Ádám, a válogatott csapatkapitánya.

Nagyra értékeli ezt a győzelmet. „Nagyon régen nyertünk utoljára, büszkének kell lennünk. Ezekkel a srácokkal gyerekkorunk óta együtt játszunk, rengeteg utánpótlás-Eb-n szerepeltünk, rengeteg kudarc ért minket, B divízióban voltunk, végre eljött a pillanat, hogy meg tudjuk mutatni ország-világ előtt, mire vagyunk képesek. Egy picit oda tudtuk rakni Magyarországot a kosárlabda-térképre. Nem váltottuk meg a világot, nem az lesz, hogy megnyerjük az Eb-t. De az országnak, és a kisjátékosoknak, mint nekünk igenis nagyon jó érzés. "

„Ennél nagyobb születésnapi ajándékot nem kaphattam volna a szurkolóktól és a csapattól, negyvennyolc év után tudtunk újra nyerni, nem kell mondani, mennyire fontos volt nekünk ez a győzelem. Öt éve vagyunk együtt, de még nem láttam így ezt a csapatot ennyire egymásért élve-halva küzdeni a pályán. Hanga Ádám extra teljesítményt nyújtott, megmutatta, miért Európa klasszis játékosa. Ha a következő meccsen is így tud vezér lenni, minket is magával húz majd, és holnap is tudunk győzni" – mondta a 18 ponttal záró Vojvoda Dávid.

„Köszönöm a játékosoknak és a szurkolóknak is ezt a meccset. A miénk egy szerény társaság, semmi felfordulás nem szükséges körülötte. A csehek elleni mérkőzésen mindenben változtattuk, változott a támadásunk és a védekezésünk is az előző két meccshez képest. Az ellenfél nem tudott reagálni erre, ezért tudtunk győzni. Most tizenöt percig ünnepelünk, aztán már kezdődik a következő meccs" – mondta Ivkovics a meccs után sajtótájékoztatón, ahol a keddi román mérkőzésre is kitért.

„Biztos sok emóció lesz a pályán. Mi három éve járunk felkészülési mérkőzésekre Kolozsvárra, jó a kapcsolat és megvan a tisztelet a két csapat között. Nyerni akarunk, szép nap legyen, mindenki foglalkozzon csak a kosárlabdával."

Hanga is latolgatta az esélyeket. „Kikaphatunk Romániától, mert ez kosárlabda-mérkőzés. A románoké jó csapat, hazai közönség előtt fognak játszani, bár tudjuk, hogy több magyar szurkoló lesz, mint román. Föl kell készülnünk arra a meccsre is becsülettel, keményen játszanak ütni-vágni fognak, és kosarazni is. Meg kell nézni a többi csoportot, bárki megverhet bárkit, olyan győzelmek születnek, amire senki nem számított, például Finnország vezeti a csoportját."