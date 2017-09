Mi vagyunk a legszebbek, a legjobbak és a legegységesebbek

Magyarország Románia kedd esti legyőzésével és két győzelemmel a kosárlabda-Európa-bajnokság nyolcaddöntőjébe jutott. Ivkovics Sztojan még három meccsre tervez (ebből egyik az utolsó, spanyolok elleni csoportmeccs), azt mondta, komoly célokat kell maguk elé kitűzniük, mert csak úgy van értelme.

„Boldog vagyok, boldog vagyok. Köszönöm a szurkolóknak és a játékosaimnak. Nálunk voltak most a jobb játékosok és csapaktként is jobban működtünk. Mondtam, hogy mi vagyunk a legjobbak, a legszebbek és a legegységesebbek. Isztambulban először eszünk egy baklavát, aztán megnézzük, kivel játsszunk." – nyilatkozta Ivkovics.

„ A horvát újságokban azt írták, nekem könnyű, nincs tétje az Eb-nek, és így is szobrot kapok Magyarországon. Mondtam, ha valakinek ez tét, akkor az én vagyok. Nevettek, amikor azt mondtam, hogy a nyolcba jutás a célunk. A célunk valós, ha ez nincs, akkor szétesünk. Látszik, a csendes tömeg velünk van. Mi kisemberek vagyunk, nem nagyképűek, olyan vagyunk, mint a többi ember. Pont az a jó, hogy megmutattuk, hogy ha össze tudunk fogni Magyarországon, akkor el tudunk érni valamit. Ha nem, akkor nagy a baj. Okoskodni bárki tud." – mondta a szövetségi kapitány.

„ Nem számítottunk könnyű meccsre, a románoknak ez élet-halál harc volt, de mi jöttünk ki jobban az egészből. Néha kapkodtunk, de igazából végig nyugodtak tudtunk maradni, és a legfontosabb pillanatokban higgadtak voltunk. Hazai pályán éreztük magunkat, a szurkolók fantasztikus hangulatot csináltak. Ott vagyunk Isztambulban, most már bárki jöhet." – mondta Eilingsfeld János.

„Most muszáj lesz ünnepelnünk, ha már tegnap nem tudtunk. Azért vagyok nagyon boldog, mert elértük azt a célt, amit kitűztünk magunk elé. Mindig is próbáltam úgy élni, hogy elérhető célokat tűzök ki magam elé. Egyet most elértünk, jöhet a következő. Isztambulban bárki is legyen az ellenfél, győzni akarunk, csak ez lehet a cél. Ehhez a meccshez, mindenki nagyon sokat tett hozzá. Helyzetünkből fogva természetes, hogy Vojvoda Dávidnál és nálam többet van a labda, de régóta tudjuk, hogy mitől sikeres ez a csapat. Mindenki tudja, hogy milyen munkát kell elvégeznie." – mondta Hanga Ádám.

A válogatott csapatkapitánya sokszor cserét kért, mert nagy volt a nyomás rajta. Azt mondta, kellett neki a szünet, hogy százszázalékosan tudjon játszani, amikor visszatért.

„Az egész meccsen megtaláltuk a ritmust, kivettük a legnagyobb fegyverüket, Molvodveanu ellen egyénileg és csapatként is jól védekeztünk. Elég okosan játszottunk. Tudtuk mikor kell megállni, amikor felállt védelem volt, tudtuk, mikor kell gyorsan játszani, centereket játszani. Egyénileg, nem vagyunk olyan kvalitásúak, akik bármilyen meccset el tudnak dönteni. Hanga Ádámban ez benne van, de most nekem is kijött a lépés. És élvezzük ezt a hatalmas tettet, mit véghez vittünk" – mondta Vojvoda Dávid, aki a válogatott legeredményesebb játékosaként 26 pontot dobott a románoknak.