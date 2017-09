Hanga pusztító üzemmódba kapcsolt az Eb-n

Az egész magyar válogatott nagyszerűen játszott Csehország ellen a kosárlabda-Európa-bajnokságon, de egyértelműen Hanga Ádám jelentette a különbséget a két csapat között. A válogatott csapatkapitánya minden játékelemben kimagaslót nyújtott.

Hanga 31 ponttal zárta a mérkőzést, egyik csapatból sem közelítették meg, az NBA-s Tomas Satoransky is csak 18 pontig jutott. A magyar kosaras nemcsak a pontokat termelte, de kulcspasszokat adott, 8 asszisztal zárt, és 8 lepattanót is szedett.

A mezőnyből 63 százalékkal dobott, 16 kísérletéből 10 ment be, a fontos pillanatokban eleresztett hárompontosai is sokat segítettek abban, hogy a cseheknek ne legyen esélyük a felzárkózásra. Hanga kilenc triplakísérletből hatot vágott be.

A statisztikái is jól néznek ki, de sokkal jobban mutat az egész videón: