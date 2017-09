A magyar-spanyol kosárlabda Eb-meccs percről percre

Hat NBA-játékos: Pau Gasol (San Antonio), Ricky Rubio (Utah), Marc Gasol (Memphis), Willy Hernangomez (New York), Alex Abrines (Oklahoma City), Juan Hernangomez (Denver). A többiek a Valencia, a Barcelona, vagy éppen a CSZKA Moszkva sztárjai, igazi parádé, ami a névsort illeti. Természetesen Pau Gasol a legnagyobb név, aki 2001 óta, azaz 16 éve kosarazik az NBA-ben, volt a Memphis, a Los Angeles Lakers, a Chicago Bulls kosarasa is. A 2006-os világbajnoki címmel az MVP-t is elhozta, a 2009-es Eb-n is a legjobbnak választotta. Hatszoros NBA All Star-válogatott és az NBA bajnoki gyűrűjéből is kettő van neki. Igazi sportikon hazájában.