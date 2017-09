Kikaptak, de jár az elismerés a magyar kosarasoknak

Az eddig veretlen Spanyolországgal játszotta a magyar férfi kosárlabda-válogatott az utolsó csoportmeccsét a Kolozsváron zajló Európa-bajnokságon. Az esélyeknek megfelelően a spanyolok nyertek, de a magyar csapatnak sincs oka szégyenkezni, nagyon jó meccset játszottak a legjobb európai válogatott ellen.

Spanyolország címvédőként lépett pályára, ráadásul 2009-ben és 2011-ben is ők lettek a bajnokok. A meccsenkénti szerzett pontok (90.5), a lepattanók (46.5) és az asszisztok (24.8) terén is a legjobbak voltak a mérkőzés előtt, így nem meglepő, hogy az első negyed után 22-10-re vezettek a mieink ellen.

11 Galéria: Megint jól játszott a magyar csapat Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

A magyar csapat azonban nem omlott össze: a második negyedben pariban voltak a spanyolokkal (19-19), és a harmadik félidőt is csak 19-17-re veszítettek el. A negyedik negyedet is jól kezdte a válogatott, 9-2-re is vezetett a spanyolok ellen, illetve öt pontra is feljött, ilyen szoros meccset még senkivel nem játszott eddig Spanyolország.

A lendület és a lelkesedés a meccs végére azonban elfogyott, a spanyolok egy másik fokozatra kapcsoltak és villámgyorsan feltettek 27 pontot a táblára, így összességében 87-64-re győztek. A különbséget elsősorban a hatékonyság jelentette: hiába volt sokkal több mezőnybeli-, kétpontos- és hárompontos-kísérlete a magyar csapatnak, a spanyolok a kevés helyzetből is képesek voltak jóval több pontot szerezni.