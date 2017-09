Hanga lezúzta a legjobb szerb kosarast

A magyar kosárlabda-válogatott csapatkapitánya, Hanga Ádám csak egy pontot tudott szerezni Szerbia ellen az Európa-bajnokság nyolcaddöntőjében, de az egyik legszebb megmozdulás így is az övé volt vasárnap.

A szerbek jól felkészültek Hangából, szinte mindig két védő volt a nyakán, nem nagyon jutott tiszta dobóhelyzetbe, nem tudta pontokkal húzni a csapatát, mint a korábbi meccseken. Jelenléte azért így is érezhető volt, jöttek tőle a gólpasszok és nagyon jól védekezett is.

Szerbia a dogógép Bogdan Bogdanovics mellett a centereivel uralta a meccset, a magasságkülönbség miatt is nehéz volt levédekezni őket, de Hanga egyszer kényszerből is óriásit mentett. Egy elváltás miatt Karahodzsics elszakadt a szerb Kuzmicstól, aki zsákolni készült. Hanga viszont a palánk alatt blokkolta a nála 15 centivel magasabb centert. Ezzel a mozdulattal került be a játéknap top 5-ös válogatásába. Bizonyította, hogy nem véletlenül ő lett az Euroliga legjobb védője.

A meccset Hanga egy ponttal, négy assziszttal, két labdaszerzéssel és egy blokkal zárta. A nyolcaddöntő leghasznosabban játszó kosarasa 22 ponttal, hét lepattanóval, négy assziszttal, két labdaszerzéssel Perl Zoltán lett.

A szerbeknél éppen Kuzmics volt a legeredményesebb, 17 pontot és 10 lepattanót szerzett három asszisztja mellett.