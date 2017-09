Akkor melyik Kobe Bryant-mezt kell visszavonultatni?

Kobe Bryant tavaly hagyta abba a kosárlabdát, és december 18-án egykori klubja, a Los Angeles Lakers a mezét is visszavonultatja majd a Staple Centerben, amikor a klub a bajnok Golden State Warriorsszal játszik, írta a TMZ. Az azonban nagy kérdés, hogy hányas számú mez lesz az.

Bryant az NBA-ben húsz évet töltött, csak a Lakersnél játszott, öt bajnokságot nyert. Az egész liga egyik legnépszerűbb játékosa lett. Csapatában két mezszáma is volt, a 8-as és a 24-es.

Bryant középiskolásként kezdetben 24-es volt, de később 33-asra váltott. Ezt a számot azonban nem választhatta a Lakersben, mert azt már korábban visszavonultatták, egy másik NBA-ikon, Kareem Abdul-Jabbar hordta azt. Sok helyen írták azt, hogy Bryant érkezésekor a 24-es George McCloudé volt, de ez nem igaz, ő csak később került a klubhoz. A lényeg, hogy Bryant valamiért a 8-as mellett döntött, amit egészen a 2006-07-es szezonig viselt, ekkor lett 24-es. A számválasztásáról és a játékos két korszakának statisztikájáról itt olvashat bővebben.

A 8-asban elvileg sikeresebb volt, abban háromszor lett bajnok, és a legtöbb mutatója is erősebb volt, mint második tíz évében, de mikor Bryant évekkel korábban belengette, hogy abbahagyja, többen is azt állították, a 24-est szerette jobban, azt vonultatná vissza.

A kérdés még most is adott, a 8-as vagy a 24-es kerül a Lakers falára. A klub persze salamoni döntést is hozhat, ha egyszerre mind a két mezt visszavonultatja.