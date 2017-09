NBA-s tempóval nyomták le Európát

A kosárlabda-Európa-bajnokság döntőjében a szlovénok csapatkapitánya, Goran Dragic szédületesen jól játszott, 35 pontot dobott úgy, hogy a második félidőben a izomgörcsei miatt már keveset volt pályán.

A válogatottól visszavonuló Dragic 35 pontjából 24-et az első félidbően szerzett, már ez is nagy szám, de még megdöbbentőbb az, hogy csak a második negyedben dobott 20-at. A 35 ponttal egyébként szlovén rekordot is felállított, előtte még nem dobott senki ennyit egy válogatott meccsen. A játéknak tempót és ritmust adó Dragic eléggé el is égette magát a meccsen, de még a padon is motivációs beszéddel hergelte társait.

„A második félidőben görcseim voltak, de teljesen megbíztam a csapattársaimban. Prepelic nagyot húzott, ahogy Blazic is. Tudjuk, hogyan kell csapatként játszani. Nem ijedtem meg, talán csak ideges voltam" – nyilatkozta a 31 éves Dragic, aki természetesen az Eb legértékesebb játékosa (MVP) is lett, és az Eb válogatottjába is bekerült. A tornán 22,6 ponttal és 5,1 assziszttal átlagolt. A döntőben 35 pontja mellett volt 7 lepattanója, 3 asszisztja és 2 labdaszerzése is.

Dragic (3), Doncic (77) és Randolp (0) a kosárlabda-Európa-bajnokság döntőjében

„Szlovénia megérdemelte az aranyérmet. Azt hiszem, mi kizökkentünk a játéktervünkből, az első félidőben sok tranzíciós pontot adtunk nekik. Ők NBA-sebességet hoztak erre a tornára" – mondta Alekszander Djordjevics, a szerbek szövetségi kapitánya.