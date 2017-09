11 pontot szórt volt csapata ellen Hanga Ádám

Pénteken este először lépett pályára a Barcelona színeiben a magyar válogatott kosárlabdázója, Hanga Ádám a spanyol bajnokság alapszakaszának első mérkőzésén, ahol korábbi csapata, a Baskonia volt az ellenfél.

Hanga nem volt benne a kezdőötösben, de végül így is több mint 28 percet kapott, ezalatt 11 pontot dobott, leszedett hat pattanót és két gólpasszt is adott, valamint egy blokkot is kiosztott.

Az utolsó negyed előtt a katalánok nem igazán tudtak dominálni, így a harmadik negyed végén még 11 pontos hátrányban voltak. A negyedik játékrészt aztán fölényesen, 31-15–re hozták, így végül öt ponttal, 87-82–re nyertek.