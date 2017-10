Mezszám, ami soha senkinek nem kellett az NBA-ben

Taj Gibson lesz az NBA történetében az első játékos, aki 67-es mezben játszik majd, ráadásul mindezt okkal teszi: a brooklyni Fort Greene lakóprojektben élő fiatalokat próbálja ezzel inspirálni, hogy megmutassa nekik, kellő akaraterővel és elhivatottsággal képesek lehetnek kitörni.

A 67-es szám a helyi P.S. 67 Charles A. Dorsey iskolára utal, amit a környéken lakók mind ismernek.

Gibsonnak csapatváltás miatt kellett új mezszám után néznie. Az előző nyolc szezonban 22-essel játszott a Chicago Bullsban és az Oklahoma City Thunderben, új csapatában, a Minnesota Timberwolvesban viszont már foglalt volt ez a szám, és amikor ismerőseit kérdezte, mire váltson, szinte mindenki a 67-est javasolta.

Ráadásul a Minnesotánál újra együtt dolgozik majd a korábban a Bullsnál is őt edző Tom Thibodeau-vel, aki régebben is motiválta már Gibsont a Fort Greene-i kötődésével, és tudja, mennyit jelent neki a 67-es szám. Főleg, hogy többször ellátogatott a hírhedten veszélyes környékre Gibsonnal, sőt, több temetésre is elkísérte a játékost, aki sok barátját vesztette el lövöldözésekben.

Fotó: David Sherman / Getty Images Hungary

Csomó szám nem kell senkinek

Meglepően sok olyan mezszám van az NBA-ben, amit még sosem viselt senki. Ilyenek az 58, az 59, a 64, a 65, a 68, a 69, a 74, a 75, a 78, a 79, a 80, a 81, a 82, a 87 és a 97 – ezek között van olyan, amit még az NBA előtt valaki viselt, ilyen Gibson 67-es meze is, de ezeket (65, 68) csak egyetlen szezonra, még a profi kosárlabda hőskorában vette fel valaki.