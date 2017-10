22 másodpercben arról, miért várjuk az NBA-alapszakaszt

Másfél hét van még az NBA alapszakaszának kezdetéig, pár csapat ránézésre viszont még elég messze van az ideális formától. Elég csak megnézni, mit művelt hajnalban a Milwaukee Bucks és a Chicago Bulls rövidke 22 másodperc alatt.

Rögtön az elején Tony Snell elrontott triplája még bele is fér, ilyen távról nem mehet be minden dobás, de az igazi dili csak itt indul. A lepattanóból egyből megy az indítás a Bulls-játékos Nikola Miroticnak, aki egy sima passzt nem tudott átvenni. Aztán jött Jerian Grant, aki teljesen üresen nem mert beleállni a triplába, kétszer is nekifutott, mindkettő előtt másodpercekig bűvölte a gyűrűt, hogy meglegyen a dobás, de persze a másodiknál is rontott, pedig még egy pizza is kiért volna, ha megrendeli, annyi ideje volt. A végén aztán második szándékra bepofozták a labdát a gyűrűbe, de egy kosárért rég szenvedtek ennyit.

Mondjuk a Bulls szempontjából nem annyira meglepő, hogy nem megy nekik túlzottan, a nyáron eléggé kifilézték a keretet, Jimmy Butler, Rajon Rondo, Michael Carter-Williams és Dwyane Wade is elment tőlük, vagy éppen elcserélték őket, a helyükre pedig Kris Dunn, Zach LaVine és Justin Holiday érkeztek, akik azért egy csapatot sem tesznek esélyessé.

Ők persze maradnak a Bulls keretében az alapszakaszra, de talán Mirotic és Grant sem kap majd túl sok időt, hogy hasonlókat műveljenek.