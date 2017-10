Ezt még tanulnod kell, öcsi!

Tíz meccsel folytatódik péntek este az NBA, pályán volt LeBron James és Stephen Curry is, igaz, nem egymás ellen játszott a két tavalyi döntős, a Cleveland Cavaliers és a Golden State Warriors. Mindkét csapat idegenben nyert, a Cavaliers simán intézte el a Milwaukee Bucksot, amiben picit helyre tette Giannis Antetokounmpót – a Görög Szörny LeBron mellett próbált meg egy kosarat, de egyfelől csúnya blokk lett a vége, másfelől a fordulás végén LeBron rettentő simán dobhatott triplát, miután a Cavs szépen körbejáratta a labdát.

LeBron nagyjából ugyanezt csinálta meg a Celtics ellen, ahol az újonc Jayson Tatum első, könnyűnek tűnő dobókísérletét sapkázta le, ezzel köszöntve őt az NBA-ben.

A Warriors a New Orleans Pelicans otthonában nyert simán, két vereség után nyert a Boston Celtics is (ők is idegenben).

A Los Angeles Lakers újonca, Lonzo Ball egyetlen aprócska asszisztra volt attól, hogy minden idők legfiatalabb NBA-játékosa legyen tripla-duplával. A 19 éves és 358 napos Ball 29 ponttal, 11 lepattanóval és 9 assziszttal zárt, így még mindig a 20 éves és 20 napos LeBron Jamesé a legfiatalabb tripla-dupla.

Jól kezdte a karrierjét a Philadelpia 76ers-ben Ben Simmons, aki mindkét eddigi meccsén legalább 10 pontot, 10 lepattanót és 5 asszisztot hozott össze. A pályafutása legelején ez eddig csak négy játékosnak sikerült – Kareem Abdul-Jabbar, Connie Hawkins, Oscar Robertson és Elgin Baylor is bekerült a Hírességek Csarnokába később.

Eredmények