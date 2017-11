Az NBA legvalószínűtlenebb győzelmi sorozata

Amikor kevesebb, mint hat perccel a szezon indulása után Gordon Hayward, a Celtics (egyik) nagy nyári szerzeménye horrorsérülést szenvedett, nem sokat adtak esélyt a bostoni csapatnak, hogy versenyben maradjanak keleten. Ehhez képest Brad Stevens alaposan összerántotta a keretet, olyannyira, hogy már sorban 12 nyert meccsnél járnak, és messze ők a legjobb csapat a főcsoportban.

Vasárnap este a Toronto Raptors ellen szenvedtek meg, de így is nyerni tudtak 95-94-re. Ráadásul a csapat legjobbja, Kyrie Irving nem is játszott, kisebb arccsont-törése van, emiatt pihent, de a folytatásban ő is visszatér egy maszkkal, hogy tovább vezesse a Celticset.

Hayward kidőlése óta volt már sérült kisebb időre a csapatból Jayson Tatum, a vasárnapi meccs legjobbja, Al Horford hagyott ki meccset agyrázkódás miatt, és most Irving hiányzott, de valahogy mindenkit sikerült eddig pótolniuk – az igazán komoly erőpróba viszont csütörtökön, a Brooklyn Nets után jön, amikor a címvédő Golden State Warriors ellen játszanak majd.

Eredmények