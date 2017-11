Amerikából honosított kosarassal indul a vb-ért a válogatott

Az eddigi évek munkája alapján Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány a fehérvári Keller Ákost nevezte ki a férfi kosárlabda-válogatott csapatkapitányának a világbajnoki selejtezők előtt.

"Ákos megérdemelten kap bizalmat, hiszen a legmegbízhatóbb játékos és egy nagyon jó fiú" - mondta el az MTI-nek kedden a válogatott edzésén Kecskeméten, hozzátéve, a döntéssel a Szolnok vezére, Vojvoda Dávid is egyetértett.

A felkészülésről szólva a kapitány kiemelte: kicsit megzavarta a csapatot a vasárnapi Körmend-Szolnok bajnoki mérkőzés, mert később sikerült megkezdeni a közös munkát. A következő napokban igyekeznek a pénteki, lengyelek elleni meccsre fókuszálni, miközben tudják, hogy utána is fontos meccs vár rájuk, Koszovó jön. Ivkovics kiemelte, nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a koszovóiak az észtek és macedónok elleni győzelmükkel harcolták ki szereplésüket, így semmiképpen sem lehet őket lebecsülni.

"Célunk, hogy kijussunk a vb-re, bármennyire is úgy tűnhet, hogy ez nem reális, ha ugyanis nincsenek céljaink, akkor teljesítmény sem várható el" - fogalmazott.

Beszélt arról is, hogy a keret tagjai közül mindenki munkájára számít, kiemelte, valóban történt generációváltás, de az "öregek, mint Wittmann Krisztián, Ferencz Csaba és Tóth Norbert továbbra is velünk lesznek". Ők ha nem is játszanak - mint a lengyelországi találkozón -, akkor is szívesen részt vesznek a csapat munkájában, és megmutatják, "hogy néz ki egy profi sportoló, egy profi kosaras és egy jó ember".

Ivkovics Sztojan a jövőt vázolva közölte, nagy álma - mint mondta, ezzel fekszik és ezzel kel -, hogy 2021-re egy jó válogatott alakuljon ki. A szövetség (MKOSZ) mindent megtesz a csapatért, a kormány és az egyes városok is, tehát "a jelen helyzetet meg kell koronázni egy magyarországi Európa-bajnoksággal, erre a szurkolók is rászolgáltak, utána jöhet a nyugdíj". (2021-ben Magyarország is pályázhat Európa-bajnoki meccs rendezésére.)

Keller Ákos elmondta, régi álma volt már a klubcsapatában és a válogatottban is, hogy csapatkapitány lehessen, és nagy megtiszteltetésnek érzi kijelölését. A felkészülésről szólva kiemelte, mindenki meccsből, kicsit fáradtan, mégis "kosárlabdára készen" érkezett.

Szalay Ferenc, az MKOSZ elnöke elmondta: arra számítanak, hogy az elkövetkező három-négy évben egy ütőképes férfi válogatott alakul ki. Ez persze nagyban azon múlik, hogy a fiatalok hogyan épülnek be a csapatba. Jelenleg az látszik, hogy a klubokban jó munka folyik, a magyar bajnokság színvonala egyre erősödik. Mint mondta, a világbajnoki selejtező kimenetele sem másodlagos kérdés, de az elsődleges mégis az, hogy összerázódjon és kialakuljon a csapat a következő időszakra.

Az elnök megerősítette, Ivkovics Sztojan iránt töretlen a bizalom, mert jól felkészült edző és pedagógus, aminek kiváló bizonyítéka a csapatkohézió. Beszélt arról is, hogy jelenleg az egyes-kettes pozícióban kiválóan teljesítő, amerikai születésű Govens Darrinnal gondolják megoldani a honosítottkérdést. Elárulta, van más külföldi születésű játékos is a látókörükben.

A Barcelonában légióskodó Hanga Ádám nélkül készülő nemzeti csapat november 24-én Lengyelországban kezdi meg a csoportküzdelmeket, ők az Eb-n négy vereséggel és egy győzelemmel a 18. helyen zártak. A bydgoszcz-i mérkőzés után két nappal Debrecenben fogadják Koszovót a magyarok. A C csoportban szerepel még Litvánia, a négyből az első három jut tovább a következő csoportkörbe. Ott a horvát, olasz, holland, román négyes első három helyezettjével kerülnek össze, a hatos csoportból a legjobb három válogatott jut ki a 2019-es kínai világbajnokságra.

Ivkovics vezetésével a válogatott a nyolcaddöntőig jutott a szeptemberi Európa-bajnokságon. A csapat a cseheket és a románokat verte a csoportkörben - ezzel 48 év után nyert mérkőzést kontinenstornán -, míg a horvátoktól, a montenegróiaktól és a címvédő spanyoloktól kikapott Kolozsváron. A 16 között a későbbi ezüstérmes szerbektől kapott ki Isztambulban. (MTI/Index)

A bő keret:

Ruják Adrás (Atomerőmű SE), Allen Rosco (Tenerife), Keller Ákos (Alba Fehérvár), Wittmann Krisztián (KTE), Juhos Levente (Szedeák), Vojvoda Dávid (Szolnoki Olaj), Kovács Péter (Szolnoki Olaj), Benke Szilárd (ZTE), Tóth Norbert (Falco), Ferencz Csaba (Körmend), Molnár Márton (KTE), Perl Zoltán (Falco), Filipovity Marko (Alba Fehérvár), Eilingsfeld János (Atomerőmű SE), Karahodzsics Kemal (KTE), Váradi Benedek (Falco), Govens Darrin (Falco)

A magyarok programja a C csoportban:



november 24.:

Lengyelország-Magyarország, Bydgoszcz 18.30

november 26.:

Magyarország-Koszovó, Debrecen 19.00

2018. február 23.:

Litvánia-Magyarország

2018. február 26.:

Magyarország-Lengyelország

2018. június 28.:

Koszovó-Magyarország

2018. július 1.:

Magyarország-Litvánia