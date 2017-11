Új trükköket talál ki, mindenkiből hülyét csinál Kyrie Irving

A Boston Celtics bombaformában játszik az NBA-szezonban, a Dallas Mavericks ellen sorozatban 16. győzelmét szerezte meg.

A széria megtörni látszott, a Mavericks 13 ponttal verte a Bostont a negyedik negyedben, de előbb kiharcolták a hosszabbítást, majd Kyrie Irving vezérletével megnyerték a meccset 110-102-re. Irving szinte azt csinál, amit akar, most is 47 pontig jutott, ebből 10-et a hosszabbításban dobott.

Évtizedek óta nem volt olyan jó játékosa a Bostonnak, mint ő, utoljára 1989-ben Larry Birdnek sikerült a klubban 70 százalékos dobáspontossággal 45 pont fölé jutni. Irving ösztönös zseni, a Mavericks ellen is kitalált egy új cselt, amivel rendesen meg is etette a védőjét, igaz egy pillanatra ő maga is elvesztette a fonalat, de azért egy triplával fejezte be a cselsorozatot.

Oh man, Kyrie is feeling it! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/MZ1JNJqc22 — Boston Celtics (@celtics) 2017. november 21.

Egy másik megmozdulását is érdemes megnézni. Mind az öt pályán lévő Dallas-játékos rámozdult, de így a palánkig küzdötte magát, majd dobott kosarat.

