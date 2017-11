Mégsem játszhat a kosárválogatott honosított amerikaija a vb-selejtezőkön

A magyar kosárválogatott keddi sajtótájékoztatóján kihirdetett bő keretben ugyan még ott volt a nem rég honosított Govens Darrin, de még aznap kiderült, hogy az egyes-kettes poszton is bevethető játékos mégsem játszhat a lengyelek és Koszovó elleni következő két vb-selejtezőn.

Az okról Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány a BB1-nek beszélt: Govens papírjai ugyan rendben vannak, de még nem tett állampolgári esküt, így nem is játszhat. Ennek ellenére a kerettel tart, hogy minél előbb összeszokjon a kerettel.

"Fontos, hogy ott lehetek majd a csapattal. Így egyszerűbb lesz felvenni a ritmust, alkalmazkodni a csapat játékához és persze hozzászokhatok a hangulathoz is. Láthatom a srácokat küzdeni, és ha a pályán nem is, de mellőle buzdíthatom őket én is" – mondta már a Sport 24-nek Govens.