Ki mondta, hogy az alley-oop csak zsákolás lehet?

A Washington Wizards okos, de nem feltétlenül elegáns taktikával próbálta megfordítani a meccsét a Philadelphia 76ers ellen. Egy darabig működött is a sorozatos faultolás, de öt ponttal végül a Philadelhpia nyert.

A remekül lepattanozó Philadelhpia elég hamar elhúzott, a félidőben már 18 ponttal is vezetett. Az utolsó negyedben azonban eltűnt a nagy előnyük. Ahogy szorosabbá vált a meccs a Washington egyre többször faultolta Ben Simmonst. Simmon nem túl jó büntetőzö, a meccs előtt 56,6%-os volt, így most is bízhattak abban, hogy a dobásai kimaradnak, a Washington pedig többet támadhat. Most is alig ment ötven százalék fölé, de a legvégén nyolcból hatot bedobott, így megmaradt a Philadelphia előnye, ami az egész meccsen összesen 64 büntetőt dobhatott.

A csapatból Joel Embiid is nagyot játszott, 25 ponttal, 18 lepattanóval és 4 blokkal zárt. Érdemes megnézni, hogy blokkolás után, milyen lazán ér át a másik palánkhoz zsákolni.

A New York Knicks-nek rémisztően kezdődött a meccs, legjobbja, Kristaps Porzingis bokasérülés után már a harmadik percben kiszállt a játékból. A Knicks azonban nélküle is elég simán lenyomta Miami Heatet, a félidőben már 21 ponttal vezetett. Az utolsó kosarnál Tim Hardaway Jr. egy szokatlan megoldást választott az alley-opphoz. Nem zsákol, hanem a hárompontos vonal közeléből, a levegőben átvéve a passzt dobott csont nélküli kosarat.

A Miami Heat a második félidőben sem tudott újítani, végül 29 ponttal kapott ki.

A Golden State Warriors eléggé megszenvedett a Lakersszel, csak hosszabbításban tudta legyőzni. A ráadásban Stephen Curry húzta a Warriorst. Curry 28 ponttal zárt, de ebből 13-at dobott a hosszabbításban.

Eredmények: