Ha igaz a számmisztika, jön az újabb vb-arany dzsúdóban

Hétfőn kezdődik a 2017-es dzsúdó-világbajnokság, először kapta meg a rendezést Magyarország.

Egy évszámot egészen biztosan sokszor fog hallani a napokban: 12 éve nyerte a sportág legutóbbi vb-aranyát Braun Ákos, előtte szintén 12 évvel volt a legjobb Kovács Antal. Kovács az 1992-es olimpiai bajnoksága után írta tovább a történelmet, és megszerezte az ország első vb-aranyát.

Mindketten paksiak, hogy mi lehet a paksi levegőben, arról így nyilatkozott 50 nappal a verseny előtt.

"Nagyon jó szellemiség volt a klubban, és a titkot ott kell keresni. Kevés versenyzővel is lehet nagy sikereket elérni. Az egész magyar sportnak a műhelyekről kellene szólnia, csak egyre kevesebb jó pedagógus van, aki összegyűjti és formálja a gyerekeket, és még el is tudja vezetni őket a legmagasabb csúcsra."

Nem is véletlenül mondta Kovács, mennyire örülne, ha esetleg 12 év után csak 12 percet kellene várni az újabb magyar sikerre. Két aranyérem persze óriási csoda lenne, mert a vb igen nehéz verseny, hiszen egy nemzetből két versenyző indulhat, és ha valamelyik súlycsoportban felbukkan két japán, mindkettőt – kis túlzással - esélyesnek illik tekinteni.

A jelenlegi csapatból öt magyar van, akik már álltak világbajnoki dobogón

Csernoviczki Éva (2011, bronz)

Karakas Hedvig (2009, bronz)

Ungvári Miklós (2005, 2007, 2009 valamennyiszer bronz)

Tóth Krisztián (2015, ezüst)

Bor Barna (2011, ezüst)

Ungvári 2012-ben olimpiai második lett, Csernoviczki ugyanott Londonban harmadik, előbbinek a tavalyi olimpián volt esélye egy újabb éremre, de nem jött neki össze.

Az utolsó nap versenyző Bor Barna elkerülte a sorsolásnál a verhetetlen Teddy Rinert, ott kellene lennie a papírforma alapján a négy között, mert az ukrán Bondarenko és a grúz Okruasvili van az ágán.

Az Európa-bajnok, a jelenlegi ranglistán negyedik Joó Abigélnek nincs még vb-érme, ő természetesen azért harcol, hogy legyen. Az ágán van a japán Umeki, bravúr kellene a legyőzéséhez, jó hír ugyanakkor, hogy a végső sikerre is esélyes, ezért magával viheti a vigaszágra.

A legjobb ranglistás pozícióban Ungvári Attila van, aki harmadik, de a 81 kilósoké az egyik legsűrűbb kategória, 72 indulóval.

Ungvári háromszor volt az olimpia óta GP vagy GS-versenyen érmes, kétszer ezüstig jutott, egyszer bronzig. Az idei nagyjából olyan jó éve, mint a 2011-es. Utána doppingvétség miatt éveket hagyott ki, és ugyan voltak kisebb eredményei azóta, a mostaniak egyértelműen biztatóbbak.

81 kilóban akár még az is előfordulhat, hogy valakinek hét meccset kell nyernie az aranyért, míg egy olimpián négy is elég a dobogó tetejéhez. Épp ezért igazából felesleges is a sorsolásról beszélni egyelőre, mert egy éremhez is sok-sok bravúrra lesz szükség.

Két versenyzőre azonban még feltétlenül térjünk ki. Gercsák Szabina súlycsoportváltása után akár a felnőttek között is nagy eredményt sikerülhet elérnie, miután a korosztályos versenyeken szinte mindent megnyert, amit csak lehetett.

A 100 kilós Cirjenics a nyáron megnyerte a jekatyerinburgi GS-t, ő is dobhat egy nagyot, ha jó napja lesz. Mert a dzsúdóban még van olyan, hogy egy nem várt eredmény születik, és a ranglista nem mindig adja vissza a valós képet.

A magyar csapat:

60 kg: Szabó Csaba (világranglista: 51.)

73 kg: Ungvári Miklós (21.)

81 kg: Ungvári Attila (3.), Csoknyai László (15.)

90 kg: Tóth Krisztián (15.), Vér Gábor (48.)

100 kg: Cirjenics Miklós (4.), Ohát Zalán (122.)

+100 kg: Bor Barna (5.)

Nők: