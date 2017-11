Conor McGregor elnézést kért dublini balhéja miatt

Conor McGregor, az UFC két súlycsoportban is bajnok MMA-sa nyilvánosan is bocsánatot kért, amiért a hétvégén botrányt okozott egy dublini ketrecharc-gálán. A profi bokszot is kipróbáló McGregor most elmondta, nem csak azért akart nekimenni Marc Goddard játékvezetőnek, mert győztes társát akarta a ringben ünnepelni.

McGregor azon húzta fel magát annyira, hogy szerinte a bíró rossz döntést hozott akkor, amikor folytatni akarta a küzdelmet, honfitársa Charlie Ward és John Redmond között. Ward a padlóra küldte Redmondot, aki a ketrec szélén térdelt, McGregor szerint nem volt tudatánál a sportoló.

McGregor azt írta üzenetében: „Marc Godard játékvezető szörnyű döntést hozott, amikor a félig ájult harcost próbált újra küzdelemre bírni. Tavaly tanúja voltam egy olyan meccsnek, amelyre máig emlékszem. Hasonló volt a szituáció, később Joao Carvalho el is hunyt a meccsen szerzett sérüléseibe. Azt hittem megint ilyet látok és túlreagáltam dolgot. Elnézést kérek mindenkitől.”