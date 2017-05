Amikor otthonról is hazamegyek

Sokszor eszembe jut ezekben a napokban atavalyi verseny a Hungaroringen. Nem azért, mert a felvezető körön tönkrement a turbó, és elfüstölt az autóm, hanem azért, ami ezután történt.

Ugyanazt a támogatást kaptam tőletek, mint amikor korábban felálltam a dobogó legfelső fokára hazai pályán. Olyan szeretetet tapasztaltam, amiről addig azt hittem, hogy csak a legszorosabb kötelékben létezik – a családban. Megmutattátok nekem, hogy kis túlzással nem számít, hogy nevetünk vagy sírunk, a lényeg, hogy együtt tegyük azt. Erről szólt nekem a tavalyi találkozásunk a Hungaroringen. És ez az, ami a jelenlegi helyzetben hihetetlen erőt és megnyugvást ad.

Hazai pályán mindennél jobban szeretnék bizonyítani. Ez az egyetlen lehetőség az évben, amikor magyar lelátók előtt mutathatom meg, mire vagyok képes. Amellett, hogy ezt elképesztően várja az ember, nem könnyű kezelni a vele járó nyomást, hogy nem holnap vagy holnapután, hanem itt és most kell bizonyítani. Ehhez még hozzájön, hogy a Monzában történt szerencsétlen Bennani-féle eset miatt elveszítettem egy biztosnak tűnő futamgyőzelmet és az érte járó 25 pontot. Így most nagyobb a lemaradásom a vb-címért folytatott versenyben, mint amit elfogadhatónak tartok, tehát kellenek a pontok, kellenek a bravúrok. Mindez most akár agyon is nyomhatna, de erről szó sincs. Mert amikor beülök az autóba Pécsen, és útnak indulok a Hungaroring felé, akkor én otthonról is hazamegyek. Tavaly óta ezt jobban tudom, mint valaha.

Nem mi leszünk a leggyorsabbak

Sokat változott az életem az elmúlt egy évben. Most először fogok apaként versenyezni a Hungaroringen. Mira még nagyon pici ahhoz, hogy a helyszínen legyen velem, csak az utolsó este fogjuk eldönteni Johannával, hogy ők is jönnek-e Budapestre. Ha igen, akkor Mirára a nagymamája vigyáz napközben, Johanna pedig legalább néhány órára ki tud jönni a Hungaroringre. Ha lesz lehetősége rá, ki nem hagyná, nekem pedig elmondhatatlanul sokat ad a jelenléte!

Szükség is lesz minden erőre, mert nehéz hétvége elé nézünk – a szó szoros értelmében. Mostantól indul a pluszsúlyrendszer, és az első két forduló eredményei alapján számítottam arra, hogy a maximumot kapjuk majd. Így is lett: a Hondák és a Volvók 80, a Citroënek 50 kilóval lesznek nehezebbek a minimumsúlynál. Marokkóban és Monzában úgy voltunk tempóelőnyben a Citroënnel szemben, hogy ők világbajnok autóként akkor is 50 kilóval nehezebbek voltak. Az a 80 kiló viszont, amit most megkapunk, körönként nagyjából 1–1,2 másodperccel tesz majd lassabbá minket. Mindez azt jelenti, hogy a Hungaroringen nem a Honda lesz a leggyorsabb autó.

Sokat segít a márciusi teszt

Tegyük hozzá, hogy ezek alapvetően pozitív fejlemények, hiszen amióta a Citroën a WTCC-be érkezett, először fordul elő, hogy nem az övék a legnehezebb autó. Ez azt jelenti, hogy már nem a franciáké a legerősebb technika a bajnokságban – erre reagált a büntetősúlyrendszer. Jó hír, hogy a Hungaroring vonalvezetése kedvez a Hondának, pluszsúlyok nélkül ezen a pályán a marokkóihoz hasonlóak lennének az erőviszonyok, ahol egyértelműen domináltunk csapatszinten.

A szabadedzések előtt a tavalyi legjobb köridőkből tudunk következtetni arra, hogy idén hol lehetünk az elejéhez képest. 2016-ban a Citroën 80, a Honda 70 kilós pluszsúllyal versenyzett a Hungaroringen, és így is versenyképesek voltunk, körönként mindössze egy tized volt a lemaradásunk. Most a 10 kilós súlyelőnyből 30 kilós súlyhátrányunk lesz a Citroënnel szemben, ami azt jelenti, hogy körönként 3–5 tizeddel lehetünk lassabbak, de természetesen sokat változtak az autók a télen. Segít, hogy március végén itt teszteltünk, ráadásul a pályán töltött idő jelentős részét én vezettem, lesz egy jó alapbeállításunk.

Ezúttal Huff a nagy esélyes

Most azt mondom, hogy az időmérőedzés végéig nehéz pontos célkitűzést megfogalmazni a hétvégével kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy Rob Huff lehet a legnagyobb esélyes a Citroënben. Ha nem hibázik, őt nehéz lesz megverni. Mögötte viszont óriási harc alakulhat ki minden egyes helyezésért, hiszen a többi Citroën, a Hondák, a Volvók és a minimumsúlyon menő Chevrolet is közel lehet egymáshoz.

Egyelőre több forgatókönyvet is el tudok képzelni. A pozitívabb szerint az időmérőn egy hibamentes körrel a Q3, a főfutamon pedig egy dobogó – nagy szerencsével akár a győzelem – is összejöhet. A kicsit negatívabb szerint lassabbak leszünk a pluszsúly miatt, viszont a kvalifikáción megszerzett 8–10. helyezéssel a nyitófutamon vezethet a győzelemig az utunk.

Nem vagyok babonás, de az elmúlt évek hazai szerepléseit megnézve feltűnt egy tendencia. 2013 dobogó, 2014 rosszul sikerült, 2015 futamgyőzelem, 2016 rosszul sikerült. Ha folytatódik a sorminta, akkor 2017-ben újra valami emlékezetesnek kell történnie. És azért csak jobb nevetve együtt lenni. Mindent megteszek azért, hogy így legyen!

A WTCC hungaroringi programja

2017. május 13., szombat

9.00-9.45 – Első szabadedzés

11.30-12.15 – Második szabadedzés

14.00-15.00 – Időmérő

15.00-15.20 – MAC3 csapatidőfutam

2017. május 14., vasárnap