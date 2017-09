A távlati cél az, hogy autókat is építsünk a M1RA-val

Örülök, hogy ilyen sok szurkolói kérdést kaptam a Facebookon, ha mindre nem is tudtam, de igyekeztem minél többre válaszolni. Szóba került a M1RA jövője és a sajátom is, ami persze nagyban függ a WTCC sorsától. Kérdezz-felelek!

Látsz-e arra bármilyen esélyt, hogy egyszer a M1RA építsen úgy autókat a világnak, ahogyan most a JAS teszi azt? (Danila Attila)

Abszolút ez az egyik célunk. Amikor annak idején Bári Dáviddal és Gergővel először leültünk beszélni arról, hogy hozzunk létre valamit közösen, a motorsportos vonal kézenfekvő volt, de már akkor szóba került, hogy autófejlesztéssel is szeretnénk foglalkozni. Ehhez szerintem már most rendelkezünk a szükséges szaktudással, hiszen Gergő mellett rengeteg mérnök van körülöttünk. Ugyanakkor azt látni kell, hogy egy gyári csapat éves WTCC-s költségvetésének csak a fele az üzemeltetés, a másik fele a fejlesztés. Szívünk szerint már holnap építenénk autókat is, de ez pénzfüggő. Két-három év múlva jó lenne eljutni arra a pontra, hogy ez reális is legyen.

Hogyan élik meg a hondás szakemberek, hogy az F1-ben évek óta csak küszködnek, Alonso legnagyobb szomorúságára? (Danila Attila)

Érdekesség, hogy a Honda 2015-ös F1-es motorprojekt-felelőse lett tavaly év végén a WTCC-s projektvezető, úgyhogy tőle sok mindent megtudtam ezzel kapcsolatban. Elmondta nekem, hogy házon belül a mérnökök fel voltak készülve arra, hogy a sikerek felé vezető út valószínűleg sokkal hosszadalmasabb lesz, mint ahogyan azt a Honda visszatérésekor kommunikálták. Ugyanezt tapasztaltam akkor is, amikor a Honda R&D (kutatás-fejlesztés) fejlesztőközpontjában voltam szimulátorozni Szakurában. Az ottani mérnökökön is azt láttam, hogy ők nem számítottak gyors sikerre, és ezért nem is elkeseredetten, hanem nagyon motiváltan dolgoznak. Biztos vagyok benne, hogy ez a munka előbb-utóbb ugyanúgy a Honda javára válik majd a Forma–1-ben is, mint ahogy az a WTCC-ben történt.

Van-e feszültség közted és Tiago Monteiro között, hogy mindketten a vb-győzelem közelébe kerültetek? (Kartaly Tamás)

Alapvetően jó a viszony köztünk, de azért vannak feszült pillanatok is. Ilyen volt legutóbb, Argentínában az első futamos ütközésünk utáni szituáció. Nyilván én kicsit nehezebben viseltem, hogy nekem jött, de mivel éreztem rajta, hogy nem szándékos manőver volt, és a telemetriából is kiderült, hogy hibázott, meg tudtuk beszélni a dolgot. Számítok arra, hogy lesznek még ilyen feszült helyzetek, de szerintem képesek leszünk kezelni őket.

Amikor a féktávot megválasztod, van valamilyen fix viszonyítási pontod, hogy pl. annál a reklámtáblánál kell ráállni a fékre, vagy ez mindig érzésre megy? (Péter Ufo Borgulya)

Változó. A versenypályákon sok viszonyítási pontot lehet találni, a legjobb például az, hogy sokszor ki van táblázva, hány méter múlva következik a kanyar. Nem minden kanyarnál van ilyen tábla, és ahol nincs, ott más viszonyítási pontokat keresek, ami lehet egy reklámtábla vagy akár oszlop is. De vannak olyan kanyarok, amelyeknél nem lehet ilyet találni, és általában ezek a legnehezebbek, ezeknél fordul elő a legtöbb hiba.

Megfontoltabban mész a versenyeken, mióta megszületett a kislányod? (Ács Judit)

Egyáltalán nem érzem így. Sőt, a szezon eleji balszerencsés esetekből összejövő ponthátrányom miatt talán több kockázatot is vállalok, mint azelőtt.

José María López mitől volt annyira gyors, hogyan viszonyultak hozzá a csapattársai, tudsz erről valamit? (Tóth Szabolcs)

Ő alapvetően nagyon jó versenyző, rengeteg formaautós és túraautós tapasztalattal. A WTCC-s eredményességéhez hozzájárult, hogy jókor volt jó helyen, hiszen a mezőny akkori legjobb autóját vezette, de így is meg tudta mutatni, hogy átlagon felüli pilóta, és szerintem egy gyengébb technikával is jó lett volna. Emlékszem, hogy amikor először beugróként ment egy BMW-vel, egyből olyan köridőkre volt képes, mint Tom Coronel, aki mindig jó referencia. Bevallom, foglalkoztat a gondolat, hogy mire lennék képes egy López-kaliberű csapattárs ellen ugyanabban az autóban.

Ha 2020 után leáldozik a TC1-nek, akkor valószínűleg alakul valami DTM-Super One szabályrendszer kombináció. Ebben számít-e rád a csapat, illetve motivál-e téged egy ilyen bajnokság? (Balajti Zsolt)

Persze, motiválna, hiszen nagyon szívesen versenyeznék ilyen erős autókkal és továbbra is WTCC-DTM-szintű ellenfelekkel. Azt viszont őszintén nem tudom, hogy lesz-e lehetőségem erre, egyelőre az sem világos, hogy melyik gyártó mennyire elkötelezett egy ilyen bajnokság iránt. Csapaton belül nálunk is szóba kerül ez a téma, de általában én is minden évben csak a japán versenyhétvége előtt találkozom a Honda olyan kaliberű döntéshozóival, akiktől információhoz juthatok.

Johanna hogyan viszonyult ahhoz hogy immáron nemcsak a WTCC miatt, hanem a TCR miatt is néha nélkülöznie kell? (Klara Tarcsa)

Amikor tavaly döntöttünk a gyermekvállalásról, megfogadtam, hogy több időt töltök majd otthon. Ehhez képest decemberben, januárban jött a saját versenycsapat indításának lehetősége, amit először Johannával beszéltem meg. Annak ellenére, hogy már a legelejétől érezte, hogy ez azt jelenti, hogy nagyon sűrű évem lesz, és nemhogy többet, de még kevesebbet leszek otthon, mindenben támogatott. Amikor tanácsot adott nekem, azt is úgy tette, hogy nem vette figyelembe, hogy annak rá nézve milyen negatív hatásai lehetnek. Sok áldozatot hozott, hálás vagyok, hogy ő a feleségem. Elhatároztam, hogy ha a jövőben én tudom őt így segíteni valamiben, akkor azt örömmel megteszem akkor is, ha visszább kell vennem.

Ha idén csapatban és egyéniben is nyertek a TCR-ben a M1RA-val, és te is a WTCC-ben, hogyan tovább a jövőben? (Nemes Attila)

Először is nagyon örülni fogunk! Az biztos, hogy egy ilyen siker kiszélesítené a 2018-as lehetőségeinket, de nem gondolom, hogy a jövő szempontjából létkérdés lenne a bajnoki cím. A M1RA-val szeretnénk szervezetileg tovább fejlődni, akár több bajnokságban is indulni, és ezek a célok függetlenek attól, hogy idén bajnokok leszünk-e vagy sem. Ami engem illet, nekem ez már nem az első évem a WTCC-ben, ismernek a sorozat szereplői, úgyhogy itt sem gondolom, hogy a jövő évi gyári szerződésem a világbajnoki cím függvénye lenne.

Mennyi az esélye annak, hogy jövőre három autóval menjen a M1RA egy fix harmadik, vagy több beugró pilótával? (Esztergályos Zsolt)

Nehéz megmondani. A sikerek hatására rengeteg érdeklődő pilóta van, aki szeretne a M1RA-ban versenyezni, amire a legjobb példa, hogy legutóbb Thaiföldön másfél nap alatt sikerült beugrót találnunk a sérült Roberto Colciago helyére. A cél az, hogy három autóval induljunk 2018-ban, de konkrétumot ezzel kapcsolatban még nem tudok mondani.

Elképzelhetőnek tartod, hogy amennyiben a WTCC körüli bizonytalanság nem enyhül, jövőre teljes szezont fuss a TCR-ben? (Mate Varga)

Igen, jelenleg minden elképzelhető. Furcsa lehet, de gyári pilótaként nekem sincsenek bennfentes információim arról, hogy a WTCC és a TCR jövője merre mozdul el. Ha bármilyen okból nem kapnék gyári szerződést jövőre, akkor nyilván logikus lépés lenne, ha a M1RA-ban versenyeznék, de ennek az anyagi feltételeit is elő kellene teremteni, ami nem könnyű feladat.

Miben és mennyiben változtatta meg Mira érkezése az életed, hozzáállásod, gondolkodásod? (Janos Vigh)

Kicsit háttérbe szorultak a szakmai sikerek. Ne értse félre ezt senki, mindent megteszek azért, hogy világbajnok legyek, de átrendeződtek bennem az értékek. Leginkább ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy amikor reggel bemegyek Mirához, és rám mosolyog, akkor utána történhet bármi, az a nap már nem lehet olyan rossz.

Van-e kedvenc tevékenységed Mirával? (Papp-Földi Katalin)

Fürdetem, pelenkázom, felkelek hozzá éjszaka – próbálom minden fronton megélni az apai szerepet. Az a legszebb, hogy napról napra fedezi fel a világot, folyamatosan változik, hogy mi ragadja meg a figyelmét. Mostanában a kedvenc közös programunk az, hogy körbejárunk a lakásban, és „leltározunk”. Kinyitjuk a szekrényeket, megnézzük, hogy például a játékai ugyanott vannak-e mint azelőtt. Közben folyamatosan beszélek hozzá, és ez annyira leköti, hogy akár egy-egy óráig is tudjuk csinálni.

Fotó: Facebook / Michelisz Norbert

Épült NSX GT3-ra, ezt olvashattuk. Te hol szerepelsz majd ezzel az autóval a jövőben? (Imre Ress)

Azt tudni kell, hogy a GT3 ügyfélalapú bajnokság, tehát privát csapatok versenyeznek benne gyártók nélkül. Én a túraautózásban jutottam el egy szintre, és ebben is képzelem el a jövőmet. Ettől függetlenül nagyon tetszik az új NSX, az utcai változatot is élmény vezetni, úgyhogy azt el tudnám képzelni, hogy egy versenyen kipróbáljam, ha adódik rá lehetőség, de teljes szezont nem hiszem, hogy futok majd vele.

Tervezitek-e hogy a TCR-ben a M1RA az új Honda Civic Type R-rel versenyezzen a következő szezonban? (Viktor Dobos)

Ha elérhető lesz az autó, akkor mindenképpen. Ez színtisztán anyagi kérdés, hiszen nagy az érdeklődés az új típus iránt, jelenleg viszont nincsenek forrásaink arra, hogy kifizessük a JAS-nak két vagy három autó árát már a következő évre. Úgyhogy egyelőre csak jeleztük az érdeklődésünket, és ha véget ért a mostani szezon, akkor látjuk majd tisztábban a lehetőségeinket.

Van-e motorod, szereted-e valamelyik motoros szakágat? (Zoltán Kispál)

Most nincsen motorom, legutóbbi egy Simson N 51-es volt jó régen. A szüleim nem szerették volna, ha egy ennél erősebb motorom is lenne, mert veszélyesnek tartották, amit meg is értek. Valószínűleg ez is közrejátszott abban, hogy az érdeklődésem a motoroktól az autók felé tolódott, de a mai napig szeretem a motorversenyeket. Ha időm engedi, a MotoGP-t figyelemmel is követem.

Mi a véleményed a Forma-E-ről? Lenne kedved kipróbálni? (Róbert Oláh)

Igen, szívesen kipróbálnám, de őszintén szólva semmilyen kapcsolatom nincs a bajnoksággal, nem is mozgolódtam ebbe az irányba. López miatt idén még inkább odafigyeltem a Forma–E-re, nekem külső szemlélőként még mindig furcsa, hogy szinte hangjuk sincs ezeknek az autóknak. De az biztos, hogy nagy jövő előtt áll a sorozat, ami a gyártók élénk érdeklődéséből is látszik.

Melyik az a hely, ahová még nem jutottál el, de egyszer szívesen töltenél ott egy kis szabadidőt? (Ilona Bakai-Bereczki)

Új-Zéland, Nepál és Dél-Amerika nyugati része, például Chile, Peru és Bolívia. Két-három hetet szívesen eltöltenék ezeken a helyeken.

Ha Tassi Attila és a M1RA idén bajnokok lesznek, terveztek a WTCC-ben is csapatot indítani? (Varga Bertold)

Miért ne? Minden lehetőséget számba veszünk majd. A M1RA-val a legfontosabb célunk, hogy fejlődjünk, és szerintem az nem kérdés, hogy a WTCC a legjobb túraautó-sorozat, tehát szolgálná a csapat előrelépését. Meglátjuk, hogyan alakulnak a rajtunk kívülálló tényezők, de az biztos, hogy csak azért nem vágnánk bele egy WTCC-s projektbe, hogy ott legyünk. Ha indulnánk, akkor győzelmekért akarnánk harcba szállni, mert a mezőny végéért nem érné meg ez az anyagi kockázatvállalás.

Mennyire más vezetni a WTCC-s, valamint a TCR-es Hondát? (Olivér Kováts)

A TCR-es autók inkább az utcai változatokhoz állnak közelebb, mint a WTCC-ben használtakhoz. A TC1-es technika sokkal versenyautósabb, érződik rajta, hogy könnyebb, nagyobb leszorítóerővel és jelentősebb motorerővel rendelkezik. Komolyabb fizikai igénybevételt jelent vezetni, ezáltal nagyobb kihívás is pilótaszemmel.

Ugye még egy jó darabig nem hagyod abba a versenyzést? (Krivinger Norbert)

Remélem! Van azonban ennek egy olyan része, ami nem rajtam múlik, egyelőre nem tudom, hogy kapok-e jövőre gyári szerződést, ha pedig esetleg nem, akkor összejön-e a költségvetés a saját versenyzésemre. De az biztos, hogy én még a pályán képzelem el magam.

Ha lehetne választani, hogy döntenél: saját egyéni vb-cím vagy a saját csapatod bajnoki címe? (Attila Kovács)

Szerencsére nem kell választani, de a játék kedvéért megteszem. Saját vb-cím! Mégpedig azért, mert elsősorban autóversenyzőként tekintek magamra.

A második gyermeked nevével melyik sorozatban fogsz indulni? (Zoltán Köves)

Johanna nem biztos, hogy örülne, ha indítanék még egy versenycsapatot… :) Saját csapatból elég egy, de bébiből nem szeretnénk megállni ennyinél!