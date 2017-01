Volt F1-pilóta fiát igazolta le a Zengő Motorsport

Óriási bejelentést tett kedden Zengő Zoltán, a Zengő Motorsport csapatvezetője: a csapat történetében először külföldi pilótával, Aurélien Panisszal indulnak a WTCC-ben, a cél pedig a világbajnoki cím lesz. A 22 éves Aurélien Panis a korábbi F1-pilóta Olivier Panis fia. Zengő ezt egy élő Facebook-bejelentkezés során jelentette be.

Zengő azt is elmondta, hogy a 2017-es gazdasági helyzet miatt nem tudták idén vállalni, hogy két fiatal magyar pilótával versenyezzenek, de a kétautós felállást így is tartani akarták, sőt, az továbbra is cél, hogy a második autóba magyar versenyzőt ültessenek. Aurélien Panis megszerzésében a WTCC-főnök Francois Ribeiro közbenjárása is kellett.

Mint Zengő kiemelte, Panis szerződtetése óriási elismerés a csapatnak, hiszen egy korábbi F1-versenyző nem engedi el akárhova a fiát. Panis egy teljesen felújított TC1-es Honda Civickel indul majd, amiben a legfrissebb technikával versenyezhet majd a világbajnoki címért.

„Nagyon büszke vagyok, hogy csatlakozhatok a WTCC-hez, amely egy nagyon erős nemzetközi sorozat, a karrierem szempontjából pedig hatalmas előrelépés. Sok tapasztalt és sikeres pilóta versenyez itt, úgyhogy nagy kihívást jelent majd számomra, fel kell kötnöm a gatyámat. Örülök, hogy egy jó, korábban több győzelmet is szerző csapattal versenyezhetek a Zengő Motorsportnál, és hogy a Honda versenysport családjának része lehetek” – idézte Panist a bejelentés aután a TouringCarTimes.

Aurélien Panis a francia Forma-4-ben kezdte a versenyzést, majd Forma Renault 2.0-s és Forma Renault 3.5-ös sorozatokban indult, de a speciálisan jeges terepen tartott Andros Trophy elektromos sorozatában is kipróbálta magát. Formaautóval négy futamgyőzelme van, 2016-ban ötödik lett a Formula V8 3.5-ben.

A második Zengő-pilótát egyelőre nem jelentették be, tavaly Ficza Ferenc és Nagy Dániel indult a csapat két autójában.

A Zengő-bejelentéssel már nyolc helyet ismerünk a 2017-es WTCC-mezőnyből: