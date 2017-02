320-szal száguld majd a robotversenyautó

A barcelonai Mobil Világkongresszuson mutatta be a Roborace a jövő versenysorozatába szánt robotversenyautójának végleges verzióját. Immár nem számítógéppel tervezett verziót láthattunk a Robocarról, hanem valódi, fizikailag megépített kocsit.

A Robocar 975 kilós lesz, négy, egyenként 300 kW-os elektromotor hajtja majd, és a készítők szerint 320 km/h-s végsebességre lesz képes, ami elektromos hajtású versenyautótól elég komoly teljesítmény – összehasonlításképp, a Forma-E-ben a kocsik maximális sebessége 225 km/h. A Robocar elődje, a múlt heti Buenos Aires-i tesztmeneten kicsúszó DevBot már 160-185 km/h-s átlagsebesség körül jár, de valószínűleg a Robocar a fenti végsebességgel javítana ezen.

A Roborace képviselői elmondták, hogy az önvezető kocsikból álló versenysorozat célja, hogy az utcai forgalomba kerülő önvezető autók is biztonságosabbá, megbízhatóbbá váljanak. A versenysorozatban – melynek még nem tűzték ki az indulási dátumát – minden csapat ugyanazt a alapkocsit használná, a szoftveren viszont fejleszthetnének, itt lenne az igazi verseny.

A most bemutatott végleges terv ha lehet, még agresszívabb, mint a 2016-ban közölt első verziók. Ezeket egyébként az a Daniel Simon tervezte meg, aki a Tron és az Amerika Kapitány filmek járműveit tervezte, de dolgozott valódi kocsikon, így a Bugatti vezető tervezője is volt, és a HRT Forma-1-es csapat 2011-es festése is az ő nevéhez kötődik.

Amikor elindul majd a Roborace, akkor az elektromos sorozat, a Forma-E betétfutama lesz majd.