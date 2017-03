Titkos tesztpályán gyakorolnak Micheliszék

Egy Milánó melletti, eldugott tesztpályán készül a héten a Honda a 2017-es WTCC-szezonra, Michelisz Norbert innen jelentkezett be az Indexnek két vezetés között. A leginkább autógyártók által is használt Autodromo di Vairanón végzett kétnapos teszt (csütörtök-péntek) nem éppen a felkészülés legizgalmasabb része, mondta el a magyar pilóta, ugyanis nem rendes köröket tesznek meg, hanem 350 méteres szakaszon, egységes sebesség mellett mérik a kocsi adatait.

„Megyek 350 métert 35 km/h-val, megfordulok és megismétlem. Aztán ugyanezt megcsinálom mondjuk 200 km/h-val is.” A dolog lényege az, hogy a számítógépes, szélcsatornát helyettesítő szimulációk eredményeit hasonlítsák össze a valós adatokkal, hogy kiderüljön, mennyire volt pontos a virtuális elemzés.

Persze rendes kilométerekből sincs hiány a Hondánál, a múlt héten Japánban szimulátoroztak hosszan, az eddigi két teszten (Spanyolország és Olaszország) pedig két autóval nagyjából 4000-4500 km-t tettek meg. Ezzel a márciusi kollektív teszten – ahová három autóval készül a Honda –, illetve a Hungaroringen a hónap végére 8000 tesztelt km közelébe érhet a japán márka, ami döbbenetes szám.

Éppen ezért nem is rettentek meg a Volvo hétfői bejelentésén említett számtól, miszerint a svéd márka nyolcszezonnyi távot tesztelt eddig. Ami ennél is fontosabb, hogy a km-ek mellett fejlesztésben is jól halad a csapat, de összehasonlítani először majd csak Monzában tudják magukat a Volvóval és a Citroënnel, addig mindenki csak a saját tavalyi teljesítményéhez képesti javulást tudja felmérni.

Monzában – és vélhetően a Hungaroringen is – még az újonnan fejlesztett elemeket teszteli a Honda, hogy pontos képet kapjanak arról, melyik hozza a legnagyobb javulást, ezeknek a finomhangolása van hátra.

A WTCC 2017-es szezonja április 8-9-én, a marokkói versenyhétvégével indul majd.