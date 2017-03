Törölték a WTCC alsó géposztályát

Nem indul el a 2017-es WTCC-szezonban a tavaly bejelentett, idénre tervezett új géposztály, a WTCC-2, jelentették be a Motorsport Világtanács (MV) rendkívüli csütörtöki gyűlésén. A döntés hátterében a hivatalos indoklás szerint az áll, hogy így mind a promóter, mind az FIA Túraautó Bizottsága a TC1-es kategóriára fókuszálhat, de mint az korábban az Index is írta, a kategória iránt nem is nagyon volt kereslet a csapatok részéről.

A TC1-es indulók listáját március 14-én, a WTCC kollektív előszezoni tesztjén jelentik majd be – egyelőre 13 induló biztos a privát chevrolet-s Tom Coronel csütörtöki bejelentésével. Ők a következők:

3 gyári Honda Civic – Michelisz Norbert, Tiago Monteiro, Micsigami Rjó

3 gyári Volvo S60 – Nick Catsburg, Thed Björk, Néstor Girolami

3 privát Citroën C-Elysée a Sébastian Loeb Racing csapatával – Tom Chilton, John Filippi és Mehdi Bennani

1 privát Citroën C-Elysée a Münnich Motorsportnál – Rob Huff

2 privát Honda Civic a Zengő Motorsportnál – Aurélien Panis és egy még be nem jelentett magyar pilóta

1 privát Chevrolet Cruze a ROAL Motorsportnál – Tom Coronel.

A WTCC promótere, a Eurosport Events minimum 16 indulót vállalt a TC1-es kategória indítására, vagyis 3 induló kiléte még hiányzik.

Arról, hogy kik a 2017-es világbajnoki cím legnagyobb esélyesei, itt olvashatja a 2017-ben az Indexen blogoló Michelisz Norbert írását .

A Volvo szupersztárt igazolt fejleszteni Több téli/tavaszi teszt után hivatalosan is a Volvóhoz került a négyszeres WTCC-bajnok francia pilóta, a versenyzéstől a tavaly idény végén visszavonult Yvan Muller, aki szezon közben azon dolgozik majd, hogy a svéd csapat a lehető legtöbbet javuljon, és így a legjobb esélyük legyen a világbajnoki címre.

Az argentin futam új hétvégére, a kínai új helyszínre került

A MV rendkívüli ülésén véglegesítették két, eddig csak nem hivatalosan emlegetett módosítást is. Így az argentin futam időpontja augusztus 6-ról július 16-ra módosult, a kínai versenyhétvége pedig a sanghaji pályáról a még építés alatt álló Ningbo nemzetközi versenypályára került át. Az időpont itt változatlan, október 15-én maradt a futam.