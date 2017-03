Ahol négyszeres világbajnok a tesztpilóta

A Volvo Polestar Cyan Racing néven 2016-ban, a sorozattal való több évnyi ismerkedés után szállt be a WTCC-be, az első idényük viszont annyira jól sikerült, hogy idén már a bajnoki címért mennek. Ehhez viszont két év fejlesztését kellett egybe sűríteni.

Pedig eleinte nem is úgy számoltak a Volvónál, hogy 2017-ben már a vb-címért küzdenek a WTCC-ben: az első terv szerint 2016-ban csak ismerkednek a pályákkal, gyűjtik az adatokat, és talán a szezon végére beférnek a legjobb ötbe pár futamon, 2017-ben dobogós helyezésekért harcolnak, és majd 2018-ban adnak bele mindent. Az újoncévük viszont annyira jól sikerült, hogy 2016 végén all-int mondtak, és megsokszorozott erővel kezdtek neki a téli fejlesztéseknek.

A mögött, hogy ilyen gyorsan túlteljesítették a saját elvárásaikat, két dolog áll. Az egyik, hogy két évtizedes múltjuk van a túraautózás terén a brit és a svéd túraautó-bajnokságokban, a másik pedig, hogy elég sok generáción keresztül gyártották a WTCC-be szánt prototípusokat, amik sosem jutottak el a versenyzésig.

A mostani verzió (S60) felturbózása előtt több modellel is kísérleteztek, de végül az döntött, hogy a Polestaron, vagyis a Volvo erősebb, sportosabb modelljeit készítő ágon belül mire akarják a hangsúlyt fektetni – ezzel mindenki így van, a Honda sem véletlenül a Civicből épített WTCC-autót.

Ezzel egy gond volt: a Volvo motorsportos múltját leginkább csak Nagy-Britanniában, Skandináviában és Ausztráliában ismerték, vagyis kicsit le kellett küzdeniük azt az egyébként egyáltalán nem rossz imidzset, hogy biztonságos családi autókat gyártanak. Ez az első évben mutatott eredményekkel sikerült is a Polestar motorsport részlegét vezető Alexander Murdzevski Schedvin szerint, akivel még március közepén, a WTCC kollektív tesztjén beszélgettünk Monzában.

Mint elmondta, a 2016-os jó eredményekben annak is szerepe volt, hogy a kocsit 2013 októberében kezdték el fejleszteni a háttérben, vagyis tavaly úgy indultak el, hogy 2,5 év fejlesztésen voltak túl.

Az idei szezonra elsősorban két területen próbáltak meg fejlődni: a kocsi motorereje és az egyenesben mutatott tempója ugyan vetekedett a világbajnok Citroënével, de a lassabb kanyarokban, illetve esőben nem volt stabil a Volvo, főleg az utóbbi jelentett problémát.

Az, hogy ezekben mennyire sikerült javulniuk, nem derült ki, Monza ugyanis a 10 hétvégéből álló versenynaptár egyik leggyorsabb pályája lesz, így nem volt meglepő, hogy a három Volvo a 3-5. helyeken zárta a szezon első hivatalos tesztjét – szinte biztosan visszafogott teljesítmény mellett.

Már csak azért is nehéz felmérni az előrelépésüket, mert a télen teljes titokban rengeteget teszteltek. Bárkitől érdeklődtem Monzában, csak diplomatikusan a sokat kifejezést használta. Az egyetlen közelítő szám, amiből következtetni lehet, az volt, amikor Murdzevski elejtette, hogy a csapathoz frissen igazolt argentin pilóta, Néstor Girolami a monzai teszt előtt 500 kört ment szimulátoron a pályán, hogy teljesen megismerje azt, és nem úgy tűnt, hogy ez a számot csak úgy kitalálta volna.

Az egyik leggyorsabb argentin túraautósnak tartott Girolami mellett megszerezték az egyik leggyorsabb európait, Nick Catsburgot a tavalyról megtartott svéd Thed Björk mellé, ezzel a legerősebb pilótafelállást létrehozva. Michelisz Norbert nem véletlenül emelte ki mind a három Volvót, amikor arról írt, kik lehetnek a legnagyobb vb-esélyesek.

Hármuk közül a 36 éves Björk a rangidős, igyekezett is a lehető legtöbb dologban segíteni társait, de láthatóan mindannyian a maximumot megteszik a sikerért: Girolami például Göteborgba költözött Argentínából, hogy minél többet tudjon gyakorolni.

A pilótafelállásról elmondta Murdzevski, hogy nagy szerencséjük volt, pont így tervezték, három gyors, éhes és megfelelő hozzáállású pilótát találtak, az már csak a bónusz, hogy pont úgy sikerült, hogy két fiatalabb mellé legyen egy rutinos.

Illetve hát két rutinos, a Volvo ugyanis abban a luxushelyzetben van, hogy még tesztpilótája is van az idényre. Nem is akárki: a négyszeres világbajnok Yvan Muller, akiről hangsúlyozták, hogy tényleg csak tesztel, a fejlesztéseket és pilótákat segíti, versenyezni nem fog. Catsburg távollétében ő ült az egyik Volvóban, de interjút nem adott, egyáltalán nem akarták a csapatnál, hogy rá terelődjön a figyelem.

Pedig még lehet, hogy fontosabb is a szerepe, mint a három pilótának – a hírek szerint már decemberben is tesztelt a Volvóval a francia, aki rengeteg jó visszajelzést tudott adni a svédeknek, merre fejlesszenek. Végtére is ezért reaktiválták a visszavonult franciát a maga 250 WTCC-futamával és 48 futamgyőzelmével.

Ami az esélyeket illeti, a Volvo egyértelműen az egyéni és a gyártói címért megy, Thed Björk szerint viszont kifejezetten izgalmas, nyílt küzdelem várható, amiben csak az utolsó hétvégén, Katarban dől majd el a világbajnokság.