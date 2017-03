A Zengő Motorsport is beszáll a TCR Internationalbe

Csütörtökön bejelentették a TCR International Series teljes mezőnyét, vagyis azokat a csapatokat és pilótákat, akik többnyire teljes szezont vállaltak. A lista alapján kiderült, hogy a M1RA mellett lesz még egy csapat a mezőnyben, ugyanis a Zengő Motorsport is beszáll két autóval a sorozatba, az egyiket pedig a tavalyi WTCC-pilótájuk, Ficza Ferenc vezeti majd. A másik, 75-ös rajtszámot kapó KIA cee'd pilótája egyelőre ismeretlen.

A terep nem lesz ismeretlen nekik, 2015-ben már indultak öt futamon, az idén is a WTCC-ben versenyző Nagy Dániel, Ficza, Tóth Norbert és Szabó Zsolt kapott lehetőséget.

A 2017-es TCR International-mezőny nagyon erős lesz, a címvédő – télen csapatot váltó – Stefano Comini mellett ott lesz a tavalyi másik két dobogós, James Nash és Jean-Karl Vernay is, de a tavaly még a WTCC-ben induló Hugo Valente is rajthoz áll. Olyan túraautós sztárok is beneveztek, mint a 2013-ban a WTCC-ben privát bajnok James Nash, a WTCC történetének legfiatalabb versenyzője, Pepe Oriola, a korábbi F1-pilóta Gianni Morbidelli és az ETCC 2015-ös bajnoka, Dusan Borkovic.

A mezőny ráadásul tovább erősödhet, nem szerepel egyelőre ugyanis listán a később érkező Kevin Gleason és a tavalyi WTCC-induló Grégoire Demoustier.

Az első, április 1-2-án Grúziában rendezendő futamon még nem lesz teljes a mezőny, ugyanis a Comtoyou, a Leopard, az Icarus második kocsijai, illet a zengős KIA-k nem készültek el a szállítási határidőre – várhatóan a harmadik, spái futamon lesz mindenki ott. A szezon során persze jóval több induló várható, nagyon sok helyi versenyző szokott ugyanis benevezni az adott futamokra.

A *-gal jelölt versenyzők csak az európai futamokon állnak majd rajthoz.