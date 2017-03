A MotoGP visszatért, és nem lett unalmasabb, sőt

Négy és félhónapos szünet után a katari villanyfényes futammal vasárnap este újraindult a MotoGP is, elkezdődött a 2017-es szezon.

A verseny nem okozott csalódást, elképesztőt mentek a világ legjobbjai azok után, hogy a startot 45 perccel halasztani kellett. A 8 órai tervezett kezdés előtt percekkel zápor csapott le, többször megvizsgálták a körülményeket, miután elállt, és a pályán rögtönzött kupaktanács úgy döntött, mintegy háromnegyedórás csúszással el tudnak indulni.

Az új yamahás, Maverick Vinales, aki az összes téli tesztet megnyerte, indulhatott a pole-ból, az új suzukis, Andrea Iannone és a világbajnok Marc Marquez volt mellette az első sorban. A másik gyári Yamahával Valentino Rossi csak a negyedik sorból startolhatott, a 10. helyről. A télen minden teszten szenvedett, itt is, csütörtökön és pénteken is, és nem használt neki, hogy a szombatot elmosta az eső. Az első gumival van baja, az új Michelin nem fekszik neki.

De szokatlanul jól rajtolt, és hetedik-nyolcadik helyen fordult, Iannone tört az élre, ám az újonc, privát yamahás Johann Zarco gyorsan megelőzte, és váratlanul el is húzott.

Hat körön át tartott a csoda, akkor egy gyors balosban elesett, és a kavicságyba csúszott. Andrea Dovizioso a Ducatival vette át a vezetést, Iannonéval és Marquezzel a nyomában.

A Yamahák megkezdték a felzárkózást, Vinales a rossz rajtja után ötödikről kényszerült visszajönni, nyomában Rossival. Szépen előreelőzték magukat, és Vinales már negyedik volt, amikor kicsúszott előle Iannone.

Marquezt Vinales, aztán Rossi is megelőzte, a hajrára csak ők maradtak Doviziosón. Hármas, de inkább kettes csata volt, Rossi a végén már nem tudta velük tartani a lépést. Vinales többször is megelőzte a Ducatit, de az a célegyenesben a - továbbra is - hihetetlen végsebességével többször visszajött.

Rossi az utolsó két körre fáradt el, Vinalest pedig az utolsó kör kezdetén már nem tudta visszaelőzni Dovizioso, az olasz a célig sem tudott közelebb kerülni hozzá, a spanyol megnyerte élete második, első yamahás nagydíját.

Dovizioso tizedekkel, Rossi szűk két másodperccel maradt el tőlük a harmadik helyen. Marquez teljesen elszürkült negyediknek, a másik Hondával Dani Pedrosa jött be ötödiknek. A hatodik helyen láthattuk talán a nap motorozását, az első versenyes Aprilián Aleix Espargarót, aki húsz méteren belül végzett a Hondákhoz képest.

Jorge Lorenzo bemutatkozása a Ducatinál nem sikerült jól, a középmezőnyből utolsónak esett vissza az első körben, amikor lesodródott a pályáról, végül 12. lett.

Vinales és Dovizioso elégedetten nyilatkozott, Rossi végképp, azt mondta, 10 eurót nem tett volna a dobogójára. 222-edszer állhatott fel a pódiumra.

Két hét múlva jön az Argentin GP.