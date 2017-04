Idén minden, a vb-cím is összejöhet Michelisznek

Sőt, még az is lehet, hogy a 2013-as szezon után először, összességében másodszor privát pilóta lesz a világbajnok. Akkor Yvan Muller csinálta meg az RML Chevrolet Cruze-ával, most erre leginkább a Hondáról Citroënre váltó Rob Huffnak van esélye, de a második három citroënest sem szabad alábecsülni.

Ahogy a három Volvót sem, főleg, amióta a négyszeres világbajnok Yvan Muller is beszállt melléjük tanácsadónak és tesztpilótának. Összességében nézve Muller nélkül is náluk van a legerősebb pilótaleosztás, a francia tapasztalatával pedig idény közben is nagyot léphetnek előre – azon fölül is, amit a télen fejlesztettek már Muller segítségével.

A Hondán belül kétfős harc várható Michelisz és a tavalyi harmadik Tiago Monteiro között, az újonc japán, Micsigami Rjó a pályák nagy részével most találkozik majd először élesben, meglepetés lenne, ha pár szabadedzés alatt behozná a lemaradást csapattársaival szemben.

Tavaly minimális előnnyel vitte el Monteiro Michelisz elől a vb harmadik helyét, idén viszont a Honda téli – igen komoly – fejlesztéseinek is köszönhetően már nem a dobogó aljáért, hanem tetejéért harcolhatnak majd az összetettben.

Michelisz minden eddiginél elszántabban vág neki az idénynek, kőkemény fizikai és szellemi felkészülésen van túl – nem csak írja, hogy mennyire sokat vár a szezontól, de február óta minden telefonos és személyes beszélgetés során egyre nagyobb eltökéltség hallatszott a hangján vagy látszott rajta, ez most tényleg az ő éve lehet.

2010-től kezdve ugyanis minden idényben volt egy kiemelt favorit (még ha kétszer nem is az nyert, akit mindenki, de tényleg mindenki várt az első helyre), idén viszont lehetetlen megmondani, mi lesz. Egyedül Rob Huff 2012-es és José María López 2014-es vb-címe mondható meglepetésnek, mindkét évben Yvan Mullerre fogadtak többen.

Egy sor új dolog jön 2017-ben

Miközben a sorozat jövője körül egyre több a kérdés, a WTCC promótere újításokkal próbálja kicsit feldobni a bajnokságot, és nagyjából mindkét újítás, amit bevezettek, fején találta a szöget a maga területén.

Éppen ezért sajnálatos, hogy a ralikrosszból átvett dzsókerkörre egészen Portugáliáig kell majd várni, a marokkói kormányválság miatt ugyanis nem tudták megoldani a plusz munkálatokat Marrákesben. Pedig az egész arra szolgálna – illetve majd fog is –, hogy feldobják a városi futamokat, ahol hiába óriási a tempó, egyszerűen nincs hely előzésre, és egy sokkal, akár három-négy másodperccel gyorsabb kocsi is be tud ragadni a másik mögé.

12 Galéria: A WTCC 2017-es mezőnye Fotó: Jean Michel Le Meur / FIA WTCC / DPPI Media

Ezt variálta volna meg a pályára berakott plusz, hosszabb vonalvezetés, amit mindenkinek egyszer kellett volna leautóznia. Az argentin túraautó-bajnokságban (Super TC2000) már bevetették ezt, és bár ott úgy találták, hogy nem a városi versenyek a legalkalmasabbak erre, az összbenyomás alapvetően pozitív volt.

Megnőtt a szezonra a második, fő futam jelentősége is – ez ugye a nem fordított rajtrácsos verseny, vagyis amikor tényleg az időmérő sorrendje alapján indulnak. Ezen több pontot lehet szerezni a legjobbaknak, vagyis tényleg többet ér majd, ha valaki nem csak a megfordított első tíznek köszönhetően szerez dobogót. A főfutam egyébként hosszabb is lesz, mint a nyitófutam. A kiosztott pontok száma így változik:

Az időmérőn osztott pontok száma marad, az első helyről induló öt pontot kap, az ötödik egyet, közte arányosan csökken a megszerezhető pontszám.

Növelték a MAC3 csapatversenyben szerezhető pontokat is, a győztes 12 pontot kap, a második viszont csak 8-at – harmadik helyezett nincs, hiszen csak két gyári csapat indul.

Csökkenő mezőny, új helyszínek

A Citroën és a Lada is feladta gyári csapatként, előbbiből azért maradt négy autó a mezőnyben, utóbbiból viszont csak egy lesz ott Marrákesben, egy talán később érkezik majd. Mivel a már régóta nem fejlesztett Chevrolet-kban is egyre kisebb fantáziát látnak, ezekből is csak kettő indul idén – miközben hat különböző garázsokban áll.

A WTCC 2017-es versenynaptára április 8-9., Marokkó, Marrákes április 29-30., Olaszország, Monza május 13-14., Magyarország, Hungaroring május 26-27., Németország, Nürburgring június 24-25., Portugália, Vila Real július 15-16., Argentína, Termas de Río Hondo október 14-15., Kína, Ningbo október 28-29., Japán, Motegi november 18-19., Makaó, Guia november 30.-december 1. Katar, Losail

De ha azt vesszük, hogy 15(-16) indulóból 6-8 vb-esélyes, akkor jól látható, miért várjuk minden idők legnyíltabb bajnokságát.

Nem csak a mezőny, a futamok száma is csökkent, tavaly még 12 verseny volt, idén viszont csak tíz hétvégén dől el a világbajnoki cím sorsa. Visszatért a versenynaptárba Monza és Makaó, Kínában pedig egy teljesen új, még épülő, a Ningbo versenypályán küzdenek majd Sanghaj helyett.

Marokkó hálás helyszín

Legalábbis a Honda számára, ami ugye kiemelten fontos Michelisz esetében. Mivel szűk, városi pályáról beszélünk, viszonylag nehéz előzni rajta, ez felértékeli az időmérőt. Tavaly itt volt a Honda legjobb hétvégéje – amíg a szabálytalannak ítélt padlólemez miatt nem törölték az eredményeiket. Eredetileg a fordított rajtrácsos futamon a 4-6., a fő futamon pedig az 1-3. helyeket szerezték meg.

A Honda a télen rengeteget lépett előre, vagyis duplán bizakodhatnak Micheliszék, hogy a tavalyi domináns teljesítményükhöz képest még erősebbek lesznek. Főleg úgy, hogy egyedül a tavalyi bajnok Citroënen lesz büntetősúly – a versenybírók salamoni döntést hoztak, ugyanis nem az előírt, maximális 80 kilót tették a francia kocsikba, hanem csak 50-et, hiszen idén nem gyári keretek között versenyeznek.

A marokkói hétvége menetrendje

Szombat, április 8.

08.00 első szabadedzés (45 perc)

10.45 második szabadedzés (45 perc)

14.15 Időmérő

15.30 MAC3

Vasárnap, április 9.

15.35 Nyitó futam (18 kör)

16.45 Fő futam (21 kör)