Ötödik helyen élte túl a marokkói káoszt Michelisz

Több büntetés miatt némileg alakult a nyitó, fordított rajtrácsos futam rajtsorrendje a marokkói WTCC-futamon – így került az első sorba a két Chevrolet, Tom Coronel és Esteban Guerrieri, azon viszont nem változtatott, hogy Michelisz Norbert a nyolcadik helyről indulhatott.

Elég nagy káosszal indult a futam, rögtön a rajtnál ketten is beragadtak – Yann Ehrlacher emiatt telibe is találta az előtte állva maradó John Filippit, de Micsigami Rjó Hondája is megsérült rögtön az elején. Ők hárman az első kör végére ki is álltak, így jött is a safety car, majd az egyik nagy esélyes Rob Huff bukkant fel a boxban váratlanul egy technikai probléma miatt. Rajtuk kívül az egyik Volvo maradt még a rajtrácson, de Néstor Girolami végül a többiek után tudott menni.

Mire a biztonsági autó kijött a negyedik kör végén, Michelisz már a hatodik volt, a 19. születésnapját ünneplő Zengő-pilóta Nagy Dániel pedig pontszerző nyolcadik helyen. Eközben az élen Tom Coronel borzaszótan feltartotta az első hetest, de hiába voltak nagyon együtt, a szűk aszfalton nem nagyon volt hely előzésre.

Az élen haladó Coronel fékei a 12. kör közepéig bírták, miután elszállt az egyik féktávon, Guerrieri vette át a vezetést, és miközben mögötte mindenki a fékekkel spórolt, stabilan őrizte a helyét, hogy megnyerje saját és a Campos Racing első WTCC-futamát. Az argentin pilóta jelenleg azon dolgozik, hogy teljes szezonra maradhasson a WTCC-ben, ezzel a győzelemmel alighanem elég sok pluszt tett hozzá ehhez a projekthez.

Hátrébb Tom Chilton előzött kétszer is nagyot, előbb Nagy Dánielt, majd Coronelt nyomta le – Nagy kicsivel később egy apróbb hiba miatt elkapta a falat, eltörte a hátsó felfüggesztést és kiesett, így csapattársa, Aurélien Panis felkerült pontszerző helyre.

A fő futam eredetileg 18.45-kor rajtolt volna, de szinte biztos a csúszás. Michelisz a harmadik helyről indul.