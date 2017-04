Micheliszt az élről lökték a sóderágyba Monzában

Főként két dologról szólt a szombati időmérő a WTCC második, monzai versenyhétvégéjén: a Honda meglepően jó, második rajthelyet érő tempójáról, illetve a pályaelhagyásokról. Utóbbi a túraautó-Eb futamain is kavarodást okozott, a dobogósokat is büntetni kellett négykerekes pályaelhagyás miatt, ezért is volt érdekes, hogy a vb időmérőjén elég lazán kezelték az ilyen szituációkat.

Drámai nyitó futam

Még a rajt előtt némi probléma lépett fel a Zengő Motorsportnál, Aurélien Panis Hondájából ugyanis elkezdett folyni az olaj, ahogy kiért a rajtrácsra. Visszatolták ugyan, de ilyen rövid idő alatt nem tudták megszerelni a kocsiját, így a fiatal francia nem tudott elrajtolni, ahogy a gyári hondás Micsigami Rjó sem.

Az élről rajtoló Coronel a felvezetőkör után a rajtnál is beragadt, mindenkinek sikerült kikerülnie, ennek is köszönhetően az ötödik helyről induló Michelisz az első kanyarban már a harmadik volt két Citroën, Medhi Bennani és Tom Chilton mögött. Michelisz már az első kör végén támadásba is lendült szélárnyékból a célegyenesben, sikerrel járt, hamar a második helyig küzdötte fel magát, sőt, kicsit el is tudott szakadni Bennanival a többiektől.

Ennyi persze nem volt elég neki, a harmadik kör elején ugyanezzel próbálkozott, de a marokkói jól védekezett. Nem sokkal később újra támadt Michelisz, övé volt a belső ív, Bennani nekiment, kilökte a sóderágyba, ahol bal első defektet kapott, csak a garázsig tudott visszagurulni. A kerékcsere után még visszament, de több körös hátrányban már nem volt versenyben. A kocsi nem úszta meg egy defekttel, a bal hátsó felfüggesztés is megsérült, ezt jó eséllyel ki tudják cserélni a szerelési időben.

A rendkívül csalódott Michelisz az autóból kiszállva, még az eredményhirdetés alatt értékelt nekünk a garázs előtt.

A fentiekhez még annyit tett hozzá, hogy nagyjából annyira ideges, mint a 2016-os szezon végén furcsa módon elvesztett vb-harmadik hely után.

A rendkívül szorosan összeállt mezőnyben tülekedve Rob Huff a második helyig küzdötte fel magát a chevrolet-s Esteban Guerrieri mögé, miközben kicsit hátrébb Tiago Monteiro két Volvo közé beragadva harcolt, de a hatodik kör elején szélárnyékből előzve a negyedik helyig jött fel, majd egy körrel később Guerrierit megelőzve már a dobogón volt a portugál. Ő már nem előzött többet, de Huff sem tudta elvenni az első helyet Chiltontól (századok voltak köztük a célvonalon), így a dobogón már nem történt más változás. Chilton nyerte a nyitó futamot Huff és Monteiro előtt, a futamot pedig csak 11-en fejezték be körhátrány nélkül – Yann Ehrlacher 10 másodperces büntetése miatt Nagy Dániel a 10. helyet megszerezve pontszerző lett.

Folytatás 14.15-től a fő futammal.