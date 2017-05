Michelisz: Nem áll össze, mit is akart Bennani

A monzai WTCC-hétvége legdrámaibb pillanata volt, amikor a nyitó, fordított rajtrácsos futam harmadik körében Mehdi Bennani egy nem túl jól megválasztott manőverrel tönkretette a saját és az őt előző Michelisz Norbert futamát, egyúttal simának tűnő futamgyőzelmet vett el a magyar pilótától. Michelisszel kielemeztük az esetet.

Az ütközésre a hétvégéről szóló blogbejegyzésében Michelisz Nortbert már kitért, ám mivel akár az egész szezonra is hatása lehet az esetnek, a futam másnapján részletesebben is átbeszéltük, mi történt a Parabolica kanyar bejáratánál.

Az elemzést nem is itt, hanem egy körrel korábban kezdi Michelisz, bemutatva, hogy akkor mit csinált másképp, de jól Bennani:

„Tipikusan egy olyan kanyar a Parabolica, ahol kétféleképpen lehet előzni. A balesetet megelőző körben még közelebb voltam Bennanihoz az egyenes közepén, ő ezt észrevette, és elkezdett védekezni belső íven, ott is ment végig. Nekem a külső ív maradt, de ott sincs veszett helyzetben az ember, mert ott az ideális íven lehet fékezni. Aki a belső íven van, az nagy sebességgel fordul, és kisodródik a kanyar kijáratánál balra, az ideális ívről fordulva viszont mellé lehet érni a belső íven.”

A harmadik körben viszont Bennani a külső íven maradt, vagyis úgy tűnt, nem védekezett úgy, ahogy addig tette. Michelisz szélárnyékban érkezett 250 km/h fölötti tempóban, az utolsó pillanatban húzódott a belső ívre – ha nem így tesz, a szélárnyék miatt nekiment volna Bennaninak. A belső ív üresen volt, bevágott, majd szinte egyből fékezni is kezdett, hogy tudjon fordulni. Könnyű meglátni a fékezési pontot, az autó eleje (a splitter) ekkor érinti majdnem az aszfaltot.

Ráadásul pont, amikor Michelisz bevágott, Bennani elkezdte kifelé húzni az autót az ideális ívre, majd jobbra fordulás közben úgy döntött, hogy mégsem hagy helyet a Hondának, hanem nekimegy.

Nagyjából úgy kanyarodott, mintha senki más nem lenne rajta kívül a pályán, csak ő egyedül.

Az ütközés pillanatában Michelisz volt belül, a videó végén a Chilton kocsijára szerelt kamerából látszik, hogy pont a rázókövön kanyarodik, tehát véletlenül sem próbál annál több helyet elvenni Bennani elől, mint amennyi a kocsinak kell, és arról sincs szó, hogy a túl nagy sebesség miatt rossz ívben vágott volna át a kanyaron, és ő ment volna neki Bennaninak, még ha esetleg elsőre úgy is tűnhet, hogy Michelisz kamikaze módon esett be a Hondával. Sőt, a magyar pilóta 15 méterrel előbb fékezett, mint a külső íven tette volna, pont azért, hogy ne legyen túl gyors, és be tudjon fordulni.

Tisztán látszik, hogy Michelisz nem a pálya közepén fordul, ennél beljebb nem is lehetne

A marokkói egyébként azzal védekezett, hogy ő ugyanott fékezett, ahol korábban (ami nem igaz, hiszen az előző körben nem ezen az íven vette be a kanyart), majd már csak az ütközést érezte, ami miatt mindketten kiestek. Azt is nehéz értelmezni, hogy nem számított Michelisz támadására a Parabolica előtt, hiszen a második körben itt is védekezett, tehát pont, hogy számított a támadásra.

A kanyarban elsőre a két kerék ért össze, majd rögtön utána defektet is kapott Michelisz – szinte biztos, hogy a visszacsúszó Citroën splittere vágta ki a kereket –, és ez 150 km/h-s tempónál egyet jelentett azzal, hogy hiába fordította a kormányt, a kocsi irányíthatatlanul ment tovább. A két autó még egyszer összekoccant, ekkor sérült meg a hátsó felfüggesztés, de ezt csak a defektes gumi kicserélése után vette észre Michelisz az autóban. A rádióban hallani is, hogy Michelisz versenymérnöke, Bári Gergő egyből mondja, bal első defekt. „Ötből egyszer, vagy háromszor van ilyen helyzetben defekt, itt most pechem is volt” – teszi hozzá Michelisz.

.@michelisz's Honda after Race 1 - showing he was clearly past Bennani at time of contact. #WTCC pic.twitter.com/YUBe8fbuC2 — Castrol Honda WTCC (@hondaracingwtcc) April 30, 2017

„Vagy megzavarodott, vagy menet közben jött rá, hogy későn reagálja le a támadásom, és ösztönszerűen elkezdett bejönni. Nekem ez azért nem logikus, mert amit itt csinál, az nem tükrözi azt, amit előtte csinált, vagyis hogy nem védekezett a kanyar előtt. Az egyetlen esélye az lett volna - ha nem arról van szó, hogy feladja a helyet, és tovább küzd velem - , hogy arra számít, én kisodródok majd a belső ívről, és a kijáraton visszavág belülre. Szűkebben is veszi kicsit a kanyart, mint a többiek mögötte, ott eszmélhetett rá, hogy valamit elrontott. Tíz-tizenegy másodperce lett volna az egyenesben, hogy kitalálja, mit akar. Ő vezet, semmi mást nem néz ilyenkor az ember egy egyenesben, mint a tükröt, látnia kellett, mit csinálok mögötte. Nem áll össze, mit is akart.”

Nagyjából ez az a pillanat, amikor Bennani úgy döntött, ráhúzza a kormányt Micheliszre

Pilótaként ugyanis mindkettejük céljának az kellene lennie, hogy elkerüljék az ütközést, hiszen a külső íven levő Bennani sem számíthatott arra, hogy ha esetleg összeérnek, abból ő jól jön ki, és csak Michelisznek lehet gondja.

Azért előzött egyébként itt Michelisz, mert úgy érezte, Bennani kicsit más beállításokkal megy, mint a már megelőzött másik citroënes, Tom Chilton, és a marokkói gyorsabb volt az egyenesekben, ezért a célegyenes végén sokkal kockázatosabb lett volna megtámadni. A Parabolica előtt viszont minimális volt a veszély, látszólag. A célegyenes végén amúgy is csak kívülről lehetett volna körbeautózni, ezt pedig pont el akarta kerülni Michelisz, mert Bennani kiszámíthatatlan, és egy ilyen esetben jó eséllyel kiterelte volna a pályáról.

„Nekem egy olyan pont kellett a pályán, ahol tudom, hogy nagy különbség van a két autó között, és minimális kockázattal meg tudom csinálni a manővert. A legnagyobb különbség pedig itt, a Parabolica bejáratánál volt a két autó között. 50 kilóval nehezebb is volt az autója, emiatt előbb is kell fékeznie, egyértelmű volt, hogy itt kell támadnom.”

Itt vág belülre Michelisz a szélárnyékból, majd szinte azonnal el is kezd fékezni

Felmerült Micheliszben az is, hogy várnia kellett volna még, de annyira világos szituáció volt, hogy a következő körben is itt támadott volna. Ráadásul Chilton is odaért mögé, nem akart olyan helyzetbe kerülni, hogy előre és hátra is figyelnie kelljen. És simán lehet, hogy az a tempóelőny, ami az első pár körön megvan (itt megvolt), a futam második felére eltűnik. Vagyis több okból sem várhatott.

„Csak akkor nem előzök itt, ha mondjuk a szezon utolsó futamáról van szó, és a második hellyel is ugyanott végzek, mint az elsővel. 7 pont a különbség a két pozíció között, ez a legnagyobb ugrás a pontozásban, fel sem merült, hogy ne akarjak előzni, sőt, még nagyobb kockázattal járó manővert is bevállaltam volna.”

Az ütközés miatt 25 ponttól esett el a nyitó futamon Michelisz, és mivel a sérülés miatt a fő futamon sem volt 100 százalékos az autó, ezért is tudta az utolsó centiken, egyetlen ezreddel megelőzni Néstor Girolami.

Az ütközésért Bennani ötrajthelyes büntetést kapott a hungaroringi versenyre, de ez nem adja vissza Michelisznek az elvesztett 25, vagy talán még több pontot.

Bennani miatt a két futam között a JAS Motorsport szerelőinek is hatalmasat kellett hajrázniuk, így cserélték ki a Honda bal hátulját 10 perc alatt, hogy Michelisz rajthoz tudjon állni egy viszonylag versenyképes kocsival.