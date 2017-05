Hatalmas rajttal, remek védekezéssel dobogós Spában Michelisz 17 éves pilótája

Feltartások, pályaelhagyások, kicsúszások és egy technikai probléma is volt a TCR International spái időmérőjén pénteken, ezek részben a sorrendet, illetve a pilóták tempóját is befolyásolták.

A hatodik helyről rajtoló Tassi Attila is feltartásra panaszkodott, a rajtnál viszont feltartózhatatlan volt, az első kanyart már bőven az első helyről vette be a 17 éves M1RA-pilóta, aki Grúziában is egy hasonló nagy rajttal rukkolt már elő. Csapattársa, a Bahreinben futamgyőztes Roberto Colciago nem járt ilyen jól, megforgott az első kanyarban, és az utolsó előtti helyre esett vissza.

Az élről induló kétszeres címvédő Stefano Comini nem adta fel könnyen az első helyét, a második körben, a Kemmel egyenesben legyorsította az Audival, a következő körben pedig a szintén 17 éves belga Benjamin Lessennes ment el mellette. Innen viszont már nem csúszott visszább, részben azért is, mert mögötte óriási csatában van volt Frédéric Vervisch és Jean-Karl Verney, akik harcukkal kicsit összefogták a mezőnyt.

Amint Vernay előzött, azonnal üldözőbe vette Tassit, akivel a 6. kör végétől csatába kezdtek – a francia rövid időre meg tudta előzni a hetedik elején, de Tassi azonnal visszatámadt, majd remek védekezéssel maga mögött tudta tartani a a VW-t. Ezzel Tassi harmadik dobogóját szerezte a TCR Internationalben, a M1RA pedig a három eddigi hétvége mindegyikén dobogóra tudott állítani egy pilótát.

A dobogóról éppen leszoruló Vernay összetettben 15 pontra növelte előnyét az egyaránt 51 ponttal álló Dusan Borkovic, Stefano Comini és Tassi Attila hármas előtt, mögöttük az ötödik a szintén M1RA-s Roberto Colciago. A csapatösszetettben 2 pont hátránnyal második a M1RA a 105 pontos Craft-Bamboo mögött.

Folytatás szombaton 11.35-től a második, fordított rajtrácsos futammal.