TCR: elmaradt a magyar bravúr a spái időmérőn

Ahogy Európába ért, egyből turbófokozatra kapcsolt a TCR International Series, hiszen a legendás belga pályán, Spában már másfélszer annyi induló – 24 – jelentkezett, mint az első két futamon. Köztük van pár nagyágyú is, hiszen két aktív WTCC-pilóta is autóba ül Spában: Rob Huff egy futam kivételével a teljes további szezonra csatlakozott a Leopard Racinghez, ahol VW Golfot vezet majd, míg a TCR Beneluxban érdekelt Tom Coronel az ott is használt Honda Civicjével versenyen a Bousen Ginion Racingnál.

Beugrott a spái versenyhétvégére a csapattulajdonos Michelisz Norbert is, hogy a szezonban elsőször helyszínről segítse a M1RA munkáját.

Változás volt az is, hogy Ficza Ferenc már nem a Zele Racing, hane a Zengő Motorsport SEAT-jába ült be, míg a M1RA-s Tassi Attila Hondája új festést kapott.

Már a szabadedzéseken jól látszott, hogy a 7004 méteres pálya a nehézsége és a hossza miatt is komoly különbséget hozhat a pilóták között. Csütörtök reggel vizes, száradó, délután pedig már teljesen száraz pályán mehettek a versenyzők, akik közül spórolási szándékkal nem mindenki tett fel friss gumit, ők nem is tudtak jó időt menni.

A megnőtt mezőnynek köszönhetően rögtön nagyobb tétje lett a pénteki időmérő első felének, a 20 percet nem is élte túl a nagyobb nevek közül a M1RA-s Roberto Colciago (igaz, a bahreini sikerei miatt kapott 30 kilós büntetősúlya miatt), háromból két Craft-Bamboo SEAT, és a Bahreinben futamgyőztes Dusan Borkovic sem.

Az időmérő első felét az ETCC-ből áthozott zengős SEAT-tal Ficza nyerte, Tassi az utolsó pillanatban javult annyit, hogy bejusson a legjobb 12-be. Utána 10 perc, vagyis nem sok maradt a többieknek, hogy összehozzanak egy jó kört. Az első szakaszt nyerő Ficza Ferenc meg sem próbálkozott ezzel, a féltengely miatt nem tudott elindulni.

Tassi a hatodik helyre kvalifikált, az első sort a Comtoyou Racing két Audija vette el. Érdekesség egyébként, hogy a top 5-ben három olyan pilóta végzett, aki most ugrott be a TCR Internationalbe: Frédéric Vervisch, Benjamin Lessenne és Huff.

Az időmérőn többen is hibáztak, ami veszélyt jelenthet majd a futamokra is, a Q2-ben Maxime Potty csúszott ki az Eau Rouge-ban, a Q1-ben pedig Guillaume Mondron verte oda eléggé SEAT-ját, többek pedig pályaelhagyás miatt vesztették el jó mért körüket.

Az első futam még pénteken 17.25-től elrajtol, a második, fordított rajtrácsos – melyen Max Pottyé lesz a pole – szombaton 11.35-kor kezdődik majd.