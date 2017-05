Életet mentett a szalagkorlát a rali-Eb-n

Óriási balesetet úszott meg a lengyel Tomasz Kasperczyk és navigátora, Damian Syty a rali-Eb második idei versenyén, a Kanári-szigetek ralin, amikor a szalagkorlát fogta meg Ford Fiesta R5-ösüket a zuhanás előtt.

A lengyel pilóta az egyik pénteki gyorsaságin mért el egy kanyart, így a külső íven akkora sebességgel vágódott a szalagkorlátnak, hogy három tartóoszlopot a földből is kitépett. Szerencséjükre rettentő stabilra sikerült a korlát azon a szakaszon, így úgy is megtartotta őket, hogy a kocsi félig már a szakadék fölött lógott. Mivel elég nagy lejtő jött utána, ha nem áll meg a kocsi, rettentő súlyos, akár tragikus kimenetelű is lehetett volna a baleset, amit a két lengyel így karcolás nélkül úszott meg.

Nem mindenkinek volt ekkora szerencséje, a cseh Jan Cerny és Navigátora, Petr Cernohorsky egy kevésbé meredek szakaszon át is borult a szalagkorláton, majd egy kisebb zuhanás után a kocsi oldalán álltak meg.

A baleset után így festett a Skoda.