Hibázott, de az összetett harmadik helyén Michelisz 17 éves pilótája

Pénteken fantasztikus rajttal ugrott fel az élre a hatodik helyről Tassi Attila, a M1RA versenyzője, ami után ugyan visszaesett a TCR International Series első spái futamán, de így is a dobogón végzett. Szombaton a második, fordított rajtrácsos futamon ugyanerre készült, de már az ötödik helyről kezdve.

A hasonló rajt ugyan elmaradt, de az első kanyarban történt kisebb koccanás miatt így is előrelépett Tassi a harmadik helyre a TCR International-újonc Edouard Monron és a túraautó-világbajnok Rob Huff mögé, de viszonylag hamar ketten is megelőzték, így egy nagyon szorosan összetömörült 8-10 fős csoportba került.

A rajtnál Tom Coronel ütött ki két autót is az élmezőnyből, majd a pénteki futamon is remekül vezető Benjamin Lessennes szorította ki Tassit, és vette üldözőbe az élmezőnyt. Lessennes végig nagyon agresszívan támadott, a negyedik körben emiatt ki is csúszott a jól védekező Huff mellől, ezen múlt, hogy ne dupla dobogóval zárjon a beugróhétvégéjén.

Tassi eközben kicsit hátra, a már zengő SEAT-tal induló Ficza Ferenc pedig előre lépdelt, egészen egy megpörgésig, amivel eldőlt, hogy lemarad a pontszerző helyekről – az Alfa Romeó-s Davit Kajaia lökte meg kissé egy kanyarban. Tassi sokáig a hetedik helyen autózott, miután mindkét jóval gyorsabb Audi lehagyta, és bár a végén tanári módon verte vissza Kajaia támadását, nem sokkal később egy kisebb hiba miatt lesodródott, és a kilencedik helyig visszacsúszva, de még pontszerzőként zárt.

Az élen a Leopard Racing remekül taktikázott, a sorozat további részére beugró Huff minden erejével védte a bajnoki címre hajtó Vernay futamgyőzelmét, melléjük a két hétvége után erőre kapó kétszeres címvédő állhatott fel még a dobogóra, a hétvégén már másodszor.

Összetettben Bernay tovább növelte előnyét, ami már 35 pont a második Stefano Comini előtt (91-66), a harmadik helyen 53 ponttal Tassi Attila jön, két ponttal előzi Dusan Burkovicot és hárommal csapattársát, Roberto Colciagót. A csapatösszetettben a hihetetlen, 66 pontos spái hétvégéjével az élre ugrott a Leopard (118 pont), mögöttük második a Craft-Bamboo (109) és harmadik a M1RA (105).

A TCR International Series már jövő hétvégén, május 13-14-én folytatódik, a negyedik kört Monzában rendezik majd.