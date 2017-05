6 pont pocsék? Rossinak plusz két vb-t érne

Évek óta a leggyengébb versenye volt Valentino Rossinak a vasárnapi, jerezi futam, csak a 10. helyen ért célba. Nem rajtolt rosszul, maradt hetedik, aztán még feljött ötödiknek a teljes visszaesés előtt, ami közben öten megelőzték. A kilencszeres bajnok elmesélte a Gazzetta dello Sportnak, miket tapasztalt.

Már a warm up-on tudtuk, hogy nem lesz egyszerű verseny. Újra megpróbáltuk átállítani a motort, de nem használt. Az első gumi kritikus volt, de a hátsó is erősen vibrált, még egyenesben is aggódtam miatta. Egyszerűen nem tapadt a gumi. Még csak azt sem tudom mondani, hogy elkopott, mivel egyszerűen nem is tapadt soha. Az is csoda, hogy célba értem.

A futam felétől egyértelművé vált, hogy az utóbbi, vagyis a célba érés az olasz egyetlen reális feladata, és ez sikerült. Még ha rém gyenge is a 10. hely és a 6 pont, gondoljunk csak arra, mit jelentett volna egy ilyen célba érés 2006-ban vagy 2015-ben Rossinak: világbajnokságot. Bő 10 és két éve is

öt ponttal bukta el a vb-t,

ha azokban az években egy-egy esés vagy technikai hiba miatti kiállás helyett összejön egy 10. hely, a kilenc bajnoksága tizenegy lenne.

Lehet, hogy idén nem ennyin fog bukni, de a vb-tervének alapja, hogy mindig be kell érni. A jutalma az lett ezért Rossinak, hogy megtarthatta az első helyet a pontversenyben, ami extrém szoros négy GP után.

Együtt vagyunk az elején, az egyetlen jó dolog a hétvégéből, hogy élen maradtam

- állt hozzá pozitívan Rossi, aki két ponttal előzi csapattársát, Maverick Vinalest, néggyel Marc Marquezt és a negyedik Dani Pedrosa is csak tízzel van lemaradva tőle.

A MotoGP-mezőny hétfőn marad Jerezben tesztelni, így a Yamahának van egy napja megtalálni, mi volt a gond. Nem csak Rossi, Vinales is szenvedett, ő hatodiknak hozta be a motort, kétszer is hajszálon múlt, hogy el nem esett. Azt nyilatkozta, minden kanyarban úgy érezte, hogy esni fog.

Meg kell találnunk az okokat, hétfőn a teszten itt ezen dolgozunk

- mondta Rossi.