Michelisz: Nincs ehhez fogható érzés

A hétvégén a Hungaroringen folytatódik a túraautó-vb 2017-es idénye, a sorozat honlapja pedig természetesen a magyar hőst, Michelisz Norbertet kérdezte többek között a hazai közönség előtti versenyzésről, az idei esélyekről és a tavalyi műszaki problémáról.

Fantasztikus. Minden évben óriási nyomást jelent a futamok előtti héten, de amint kiugrom az autóból a második futam után, már alig várom, hogy egy év múlva újra visszatérjek, és a hazai szurkolók előtt indulhassak. Nincs ahhoz fogható érzés, mint amikor itthon versenyzek

– mondta a hazai pályáról és szurkolókról a Honda gyári pilótája, aki hozzátette, hogy a rajongók mellett az első, 2011-es magyarországi dobogós helyezésére és az egy évvel későbbi első magyar futamgyőzelmére is mindig szívesen gondol vissza.

„Bármi történik, mindig százszázalékos támogatást kapok a szurkolóktól, akiket nagyon sokra tartok emiatt. Plusz energiát és lendületet adnak, főleg akkor, amikor nem minden a legjobban alakul.”

2016-ban így volt, már a felvezetőkörön elfüstölt Michelisz turbója, de ezt egy sorminta részeként fogja fel Michelisz: 2014 nem volt jó, 2015-ben viszont futamot nyert itt, tavaly megint egy rossz év volt a Hungaroringen, így idén megint a futamgyőzelem a cél, a pálya is fekszik nekik, a kocsi is jól összeállt, egyedül nagy nyomás lehet negatívum.

A hétvégére jelenleg esőt mondanak, 2016-ban is esett, Michelisz viszont hiába szeret esőben is versenyezni, a nézők miatt inkább száraz időt remél, mert ők megérdemlik a napsütést.

A magyar pilóta azt is elmondta, hogy idén már teljesen beilleszkedett a gyári csapatba, a vb-cím pedig kemény munkával, a tavalyihoz hasonló hozzáállással meglehet. A Hungaroringen pedig plusz támogatást is kaphat, mert ha nemrég született kislányának, Mirának még hangos is lenne egy versenyhétvége, de felesége, Johanna megpróbál kilátogatni, hogy a szezon során először helyszínről támogassa a Honda garázsából.

Michelisz két hétvége után negyedik az összetettben 46 ponttal, hátránya 39 pont az összetettet vezető csapattársa, Tiago Monteiro mögött.