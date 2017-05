Michelisz a mezőny közepére szorult a Hungaroringen

Rettentő változékony időjárással jött el a 2017-es hungaroringi WTCC-hétvége első napja, az első szabadedzésen hol esett, hol kissé száradt a pálya. Ezen mindkét magyar pilótának gondja akadt, Michelisz Norbert olajnyomás okozta gond miatt volt alig a pályán (értékelhető idő nélkül), míg Nagy Dánielnél egy szenzor jelzett vészesen rossz értékeket egy hiba miatt, őt elővigyázatosságból állították félre.

A második szabadedzésen szinte végig eső mellett viszont azonnal élre állt Michelisz a megjavított Hondával, az esőben magabiztosan verte a mezőnyt, csapattársa, a vb-összetettet vezető Tiago Monteiro volt hozzá a legközelebb 192 ezreddel. Nagy a kilencedik legjobb volt a meglehetősen felborult erősorrendben. Két pilótának is komolyabb gondja volt, Aurélien Panis és Nicky Catsburg miatt is leállították az edzést, utóbbi után a maradék 1,5 percre már el sem indították.

Michelisz a közepére szorult

Az időmérőig viszont már nem esett, a kocsik száraz, száradó pályán mehettek. Michelisz meglehetősen későn jött ki, ám akkor odacsapott, 1 másodpercet javított Rob Huff addigi legjobb idején az időmérő első szakaszában, sokáig viszont nem vezetett, csapattársa, Tiago Monterio bő fél másodpercet vert rá is. Mindkettejük köre bőven elég lett volna a továbbjutáshoz, de a biztonság kedvéért Michelisz még egyszer kijött, miután többen is megelőzték a száradó pálya miatt. Végül simán, a hetedik helyen jutott tovább.

Száraz körülmények között viszont már meglátszott a Hondába pakolt 80 kiló, a második szakasz elején Monteiro és Michelisz a legjobbakétól fél másodperccel elmaradó időt autózott. Másodikra javított ugyan Michelisz, de csak a hatodik helyig tudta felküzdeni magát, vagyis mindkét futamot a mezőny közepéről kezdi majd vasárnap, a nyitót az ötödik, a főt a hatodik helyről, de így is ő lett a legjobb hondás. Az sem segít rajta, hogy Bennani a monzai ütközés miatt büntetést kapott, amiatt ugyanis a nyitó futamot kezdi majd öt hellyel hátrábbról.

Az időmérő után felemásnak látta a teljesítményt Michelisz, aki remélte, hogy a kvalifikáción is esik majd, mert esőben jól ment a Honda, de így is csalódott, hogy nem jutott be legalább egy autójuk a Q3-ba. Vasárnap ugyanakkor bízik a jó rajtban, legalább egy, de ha lehet, két dobogós helyet is megszerezne.

A Citroën tarolt

Az időmérő zárását a Citroën vitte el, a pole-t Rob Huff szerezte meg Mehdi Bennani előtt. A harmadik helyet némi meglepetésre Esteban Guerrieri vitte el a Chevrolet-val, mögötte két Volvo, Nicky Catsburg és Néstor Girolami jöttek, vagyis három privát pilóta volt a leggyorsabb.

A MAC3 csapatidőfutamot majdnem négy másodperc előnnyel nyerte a Honda a Volvo előtt, visszahozva valamit az időmérőn elvesztett pontokból. A szezonban ez volt a Honda első MAC3-sikere.

Az első vasárnapi futam 12.35-kor, a második 13.45-kor rajtol majd.