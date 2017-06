Az utolsó két körben azt képzeltem, nem esik

Valentino Rossi bő egy év után nyert újra futamot a MotoGP-ben, vasárnap Assenben már tizedszer győzött. Nagy verseny volt, és irtó nehéz, mert az utolsó nyolc körben szemerkélő esőben kellett menniük. Ez a legrosszabb, mert a pálya nedvesedik, de száraz gumi van a motoron, mintha jégen mennének, csukott szemmel, mert az aszfalt állapota folyamatosan változik, és kanyarról kanyarra más lehet. Reszkírozni kell. Rossi és a mögötte 63 ezreddel bufó Danilo Petrucci meg is tette, mindent feltettek egy lapra, az utolsó körökben elhúztak a Marquez-Crutchlow-Dovizioso hármastól.

Rossi majdnem napra pontosan 20 éve győzött először Assenben, így szép jubileum lett.

Ezért az érzésért csinálom, ami a futam utáni két-három órában van meg, ki kell élveznem. Örülök, így egy év után még szebb az egész. Tízszer nyertem már Barcelonában, és ez most Assenben is a tizedik győzelmem, ráadásul a bajnokság miatt is fontos, mert együtt vagyunk az elején