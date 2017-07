Panis fia szezon közben hagyja ott a Zengő Motorsportot

Változik a pilótafelállás a Zengő Motorsportnál a július 15-16-i argentin hétvégétől kezdve, a csapat ugyanis teljesen magyar felállással folytatja a WTCC 2017-es szezonját, miután Aurélien Panis távozott a csapattól. A francia más sorozatokban, de továbbra is Hondával folytatja majd az elsőkerék-hajtású autóval való tapasztalatszerzést.

A világbajnoki pontversenyben 1, a privát összetettben 11 ponttal álló Panist a 21 éves Szabó Zsolt Dávid váltja majd, aki eddig az ETCC-ben, vagyis a túraautó-Európa-bajnokságban indult a Zengő Motorsportnál SEAT Leónnal, legutóbb Portugáliában futamot is nyert, a Hungaroringen pedig dobogós volt. Szabó komoly szimulátoros múlttal rendelkezik, 2015-ben a TCR International Seriesben és a SEAT León Eurocupban is lehetőséget kapott a Zengő Motorsporttól.

"Zsolt meggyőzött minket a sebességével, a benne rejlő potenciállal, illetve azzal, hogy milyen gyorsan tud alkalmazkodni új pályákhoz, helyzetekhez. Nagy örömmel adunk lehetőséget a WTCC-ben egy újabb fiatal magyar pilótának, ez mindig is kiemelten fontos volt a csapatunknál. Nehéz lesz, de ennél jobb helyen nem is tanulhatna, ehhez minden segítséget megadunk neki. Eltökélt célunk, hogy Nagy Dániel mellett a teljes szezont végigcsinálja a második autónk, de szeretnénk WTCC-s lehetőséget adni két másik fiatal pilótánknak, Ficza Ferencnek és Nagy Norbertnek is, de erről még nem mondhatunk többet" – áll a csapatvezető Zengő Zoltán közleményében.