Tömegbaleset, koccanáskáosz Micheliszék szerencsétlen hétvégéjén

A balesetekről és az F1-et is megjárt veterán olasz pilótáról, Gianni Morbidelliról szólt a TCR hetedik hétvégéje Oschslebenben. Az olasz pilóta mindkét futamot megnyerte, megismételte Tassi Attila legutóbbi, magyarországi eredményét, azzal a plusszal, hogy az időmérőt is megnyerve a maximális 55 pontot gyűjtötte be.

Az első futam rengeteg apró koccanása, és a második futam rajtját követő tömegbaleset is káoszt hozott, ez a káosz pedig egyáltalán nem kedvezett Michelisz Norbert csapatának, a M1RA-nak, amely a hungaroringi álomszerű hétvége után 0 ponttal, egy megtört autóval zárt Németországban. Az első futamot Tassi Attila a sóderágyban fejezte be, Roberto Colciago pedig defekt miatt esett vissza pontszerző helyről a biztonsági autósi időszak alatt, míg a második futamban Colciago a rajtbalesetbe került bele, Tassi pedig műszaki probléma miatt állt ki pontszerző pozícióból.

Ami az első futamot illeti, Gianni Morbidelli győzelme egy pillanatig nem volt veszélyben, mögötte viszont elég nagy lökdösődés volt, két pilótát (köztük Tassit is, amiért külső segítség igénybevétele után visszatért a versenybe) kizártak, volt áthajtásos büntetés is, ezeknek, illetve a baleseteknek köszönhetően a bajnoki pontverseny legjobb öt helyezettje közül csak a kétszeres címvédő Stefano Comini szerzett pontokat. Morbidelli mögött Daniel Lloyd és Rob Huff lettek még dobogósok.

Tömegbaleset tizedelte a mezőnyt

A második futamon lassú lemorzsolódás helyett egyből egy hatalmas baleset jött, ami miatt pár száz méter után piros zászlóval meg is szakították a futamot.

A tömegbaleset azután jött, hogy a rajtot jól elkapó, második helyre feljövő Roberto Colciago autója összeért Jean-Karl Verney Volkswagenjével, amit érintve James Nash állt keresztbe, majd indította be a káoszt. Colciago a falról visszapattanva egy másik Craft-Bamboo-SEAT-ba vágódott, hátrébb Stian Paulsen ment bele fékezés nélkül Rob Huffba, összesen heten estek itt ki, a hét elején a WTCC-t elhagyó, a TCR-be átigazoló Aurélien Panis motorprobléma miatt nem indult a második futamon.

Colciagót rövid időre az orvosi központba is kellett vinni, szédülés miatt vizsgálták ki, de hamar elengedték.

A kiesések miatt eléggé foghíjas második rajt után Tassi Attila sokáig pontszerző helyen ment, végül műszaki probléma miatt nem tudta befejezni a futamot, amit óriási autózással, a nap második győzelmét begyűjtve Morbidelli nyert meg – az olasz 2015-ben szerzett már dupla győzelmet a TCR-ben.

Mögötte a dobogón Mat'o Homola és a bajnokág vezetését átvevő Jean-Karl Vernay végzett. A Zengő Motorsport pilótája, Ficza Ferenc rövid boxlátogatás után lett pontszerző, megszerezve csapata első pontjait az idei bajnokságban.

„Tudtuk, hogy nehéz hétvége lesz a mostani, de arra nem számítottunk, hogy ilyen szerencsétlen is lesz” – mondta még a második futam újrarajtja előtt Michelisz Norbert, aki akkor még leginkább pilótája, Colciago egészségi állapotáért aggódott.

A TCR International Series héthetes pihenő után folytatódik majd Thaiföldön szeptember első hétvégéjén (2-3.). Oda az egyéni pontversenyben Vernay érkezik az első helyen, neki 153 pontja van, mögötte jön a két M1RA-pilóta, Tassi 151 és Colciago 145 ponttal, de kétszeres címvédő Stefano Comini is felzárkózott, neki 144 pontja van.

A csapatversenyben 33 pontra olvadta a M1RA előnye a Craft-Bamboo előtt, a hongkongi, angol közös csapat 46 ponttal zárt a hétvégén a M1RA nullájával szemben. A harmadik Comtoyou Racingnek óriási hajrá kellene az utolsó három hétvégén, hogy a mostani 212 pontjukkal megszerezzék a bajnoki címet a csapatok között.