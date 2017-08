Forma-2: óriási baleset az Eau Rouge-ban

Hatalmas balesetet szenvedett Macusita Nobuharu a Forma-2 második spái futamán – a japán pilóta az Eau Rouge után, a Raidillon kanyarból kifelé vesztette el az irányítást a kocsi felett a tizenötödik körben, és lényegében fékezés nélkül vágódott a gumifalba. Ez az a kanyar, amit a nagy emelkedő tetején, lényegében padlógázzal vesznek be, még az F1-pilóták is félve mennek át először ezen a kanyaron.

Macusita kocsija ripityára tört, a bal első kereke le is vált, elkezdett visszafelé gurulni a pályán, szerencse, hogy nem lett komolyabb baj ebből is. Viszont a hatalmas becsapódás ellenére Macusita pillanatokkal azok után, hogy a kocsi megállt, már ki is szállt a roncsból, láthatóan karcolás nélkül megúszta.

A futamot végül a brazil Sergio Sette Camara nyerte a safety car mögött célba érve.