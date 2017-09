Michelisz a második sorban Thaiföldön

Nem elég, hogy a TCR International Series legutóbbi, július eleji versenyein pont nélkül marad a M1RA, Michelisz Norbert csapata Oscherslebenben, az ottani rajtbaleset miatt a bajnoki összetett harmadik helyén álló Roberto Colciago Thiaföldön sem állhatott rajthoz, a balesetben szenvedett bordasérülése ugyanis nem jött helyre.

Éppen ezért Colciago kocsijának gyors szerelése mellett plusz pilótát is kellett szereznie a M1RA-nak, ahol végül úgy döntöttek, hogy egy harmadik autót is beneveznek, így Tassi Attila mellett Michelisz Norbert, illetve a fiatal olasz pilóta, Giacomo Altoé állt rajthoz Buriramban.

Ilyen zaklatott felvezetés után nem alakult rosszul a két szombati szabadedzés a csapatnak, bár Bári Dávid csapatvezető új beállításokat említett az időmérő kezdete előtt, hogy még jobbak legyenek – az első szabadedzésen az első 11-ben volt mindhárom M1RA-versenyző, a másodikon viszont a top 7-ben zártak.

Az időmérő első fele még féltávig sem jutott el, amikor az addig egyébként rettentően gyors Dusan Borkovic megállt a pályán az Alfa Romeóval – a kocsi jobb elejével koccant neki valahol egy gumibálának, és nem kockáztatott, hogy súlyosabb kár érje az autót. Az újraindítás után hamar kiderült, hogy jó beállításokat találtak Báriék, az időmérő első felét ugyanis Michelisz nyerte a harmadik Tassi előtt, Altoé pedig a hatodik helyen jutott tovább, miközben több, az első 12-be várt pilóta, így Rob Huff, Frédéric Vervisch, Daniel Lloyd és Dusan Borkovic is elvérzett – a szerb idejét külső segítség igénybevétele miatt törölték, így Gianni Morbidelli folytathatta a helyén. A 12 továbbjutó egyébként nagyon együtt volt, alig kicsivel több, mint 6 tized választotta el őket.

Az időmérő második felében a másik Alfa Romeo is elszállt, Davit Kajaia motorja elfüstölt, mielőtt mért kört mehetett volna – az első körét pályaelhagyás miatt törölték. Ugyanígy törölték többek között Michelisz és Tassi köreit is, nekik így különösen fontos volt, hogy a legvégén javítsanak. Ez sikerült is, de az élre nem tudtak felugrani, a pole-t idén másodszor a szlovák Mat'o Homola szerezte meg, a második James Nash, a harmadik pedig Michelisz lett. Tassi az ötödik, Altoé a hetedik helyről indulhat majd vasárnap – ez azt jelenti, hogy a három M1RA-versenyző pont egymás mögül rajtolhat majd, ez segíthet a taktikában.

Az első futamot 9.30-tól, a másodikat 11.05-től rendezik majd.