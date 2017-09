Michelisz futamgyőztes Thaiföldön, dupla M1RA-dobogó

Fontos volt a jó szereplés Michelisz Norbert csapatának, a M1RA-nak Thaiföldön, a TCR International Series első őszi versenyhétvégéjén, hiszen a majdnem két hónapos nyári szünet előtt nulla ponttal zárták az oscherslebeni versenyeket, így az egyéni versenyben elvesztették az első helyet, és csapatversenyben is sokat zárkóztak rájuk a riválisok. Ráadásul a burirami verseny előtti kedden kiderült, Roberto Colciago nem indulhat a még Németországban szenvedett bordasérülése miatt – ilyen felvezetés, és a villámgyors szervezés után minél jobb eredménnyel tették volna túl magukat a peches időszakon.

Colciago helyére maga Michelisz ült be, a másik állandó pilóta, Tassi Attila mellé pedig a 16 éves olasz Giacomo Altoét is nevezték – az időmérőn a 3., 5. és 7. helyeket szerezték meg, így közvetlenül egymás mögül indulhattak mindkét futamon.

Az első futamon remekül kapta el a rajtot Michelisz, aki az első kanyarban már második volt, de Tassi is erőszakosan tört előre, és hamar feljött a harmadik helyre mentora és csapattársa mögé. Az élen Mat'o Homola haladt, sőt, el is húzott, de nem is rá kellett figyelni, hanem az összetettben vezető, gyorsan Tassi mögé felérő Jean-Karl Vernayre.

A M1RA szempontjából szerencsés módon a francia a negyedik körig inkább az őt visszaelőző James Nashsel volt elfoglalva, de a brit akkor elrontotta az egyes kanyart, így Vernay mehetett Tassi után. Innen őrült harc jött a 3. helyért – egy pillanatra a 7. körben Michelisz megpróbálta maga elé engedni Tassit, de majdnem nagyon rosszul jöttek ki a manőverből, Tassi két helyet is vesztett, és Michelisznek is küzdenie kellett azért, hogy megtartsa a második pozíciót Pepe Oriolával és Vernayjel szemben.

Az ijesztő eset után Michelisz elhúzott a többiektől, Tassi viszont az ötödik helyig csúszott vissza, igaz, így is tartotta maga mögött az összetettben vezető Vernayt, akit közben a folyamatos pályaelhagyások miatt többször is figyelmeztettek.

Az igazi dráma viszont a 14 körös utam utolsó két körében jött: a 13.-ban az élen haladó Homola kapott bal első defektet, és adta át az első helyet Michelisznek, majd a második helyen haladó Pepe Oriola állt félre a célegyenesben. Ezzel a 11. helyről induló Dusan Borkovic lett a második Michelisz mögött, Vernayt nagy harcban maga mögött tartva pedig a dobogó harmadik helyén végzett. Az utolsó kanyarban Vernay meglökte a fiatal magyar pilótát, de nem tudta elvenni a helyét, sőt, ezért a manőverért be is hívatták a stewardok elbeszélgetésre.

A M1RA fantasztikus dupla dobogót ért el ezzel Buriramban.

„Nagyon izgalmas futam volt. Az elején volt egy kis gondom a hűtőfolyadék hőmérsékletével, de aztán megoldottam. Nehéz döntés volt, hogy menjek-e az élen Homola után, és helyezzem nyomás alá, vagy maradjak le, és segítsem Attilát. Végül minden jól jött ki, remek eredményt értünk el, boldog vagyok” – értékelt röviden Michelisz a kocsiból kiszállva.

Tassi a harmadik helyével beérte pontszámban az összetettet eddig vezető Vernayt, mindketten 167 ponttal állnak, a harmadik helyen Stefano Comini 17 pontos lemaradással követi őket. A csapatösszetettben viszont újra hatalmas előnyre lépett el a M1RA, a dupla dobogóval 69 ponttal elhúztak a Craft-Bambootól, Micheliszéknek 352 pontja van öt versennyel a szezon vége előtt.

A második futamot 11.05-től rendezik.