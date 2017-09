Túraautó-legendákkal száll harcba a Hyundai Micheliszékkel

Újabb modellel bővül a TCR International Series 2017-es mezőnye a szezon két utolsó futamán, élesben is bevetik ugyanis az eddig több komoly teszten átesett Hyundai i30 N TCR-t. Ráadásul a dél-koreai gyártó autóit nem is kis nevek vezetik majd, hiszen a túraautó-világbajnok Gabriele Tarquini, illetve a WTCC-ben összetett második és harmadik helyig jutó, kétszeres BTCC-bajnok Alain Menu ülnek majd be hozzájuk.

A WTCC-ből 2016 után távozó Tarquini, Michelisz Norbert korábbi hondás csapattársa, eddig is a Hyundainál dolgozott fejlesztőpilótaként, Menu érkezésével viszont óriásira nőtt a csapat által hasznosítható tapasztalat mértéke, az 55 éves olasz és az 54 éves svájci pilóta együtt ugyanis 443 WTCC- és 310 BTCC-futamnyi tapasztattal rendelkezik.

A kocsikat építő BRC Racing fontos adatokat tud gyűjteni majd Kínában és az Egyesült Arab Emírségekben, ezek után véglegesítenék a kocsit, és kezdenék el szállítani azokat a leendő ügyfeleknek, komoly eredményt tehát papíron nem várhatunk tőlük, nem nyerni, hanem minél több adatot gyűjteni mennek.

Az október közepi kínai futamra egy kétnapos valenciai teszttel készültek, ahol Tarquini mellett már Menu is autóba ült.

via TCR-Series