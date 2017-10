Egy hónapja majdnem meghalt, most újra versenyezne

Három hónap kihagyás után, október 14-15-én Kínában folytatódik a túraautó-világbajnokság idei szezonja, aminek hajráját egy nem várt baleset, illetve annak elhúzódása teheti sokkal szorosabbá. Michelisz Norbert csapattársa, a vb-pontversenyt vezető Tiago Monteiro szeptember elején óriási balesetet úszott meg, meghalhatott, vagy le is bénulhatott volna. Utána napokig beszélni sem tudott, de öt és fél hétre rá, egy kisebb csodával felérő módon autóba ülne.

Michelisz Norbert 60 százalékra tette saját esélyét a világbajnoki címért folyó harcban, ám egy – viszonylag fontosnak tűnő – tényezőt nem említett elemzésében, mégpedig azt, hogy könnyen lehet, hogy a pontversenyt vezető csapattársa, Tiago Monteiro nem lesz tökéletes állapotban Kínában.

A világbajnoki összetettet a második Thed Björk előtt 12, a harmadik Michelisz Norbert előtt 29 ponttal vezető portugál még szeptember 6-án, szerdán egy barcelonai teszten szenvedett balesetet. Túl sokat nem lehetett tudni arról, mi és hogyan történt a Castrol és a Honda közös eseményén tartott teszten, csak annyit, hogy a korábbi F1-pilóta az 1-es kanyarban, a célegyenes végén,

nagy sebességgel csapódott a szalagkorlátnak, miután fékhiba miatt elvesztette az irányítást az autó fölött.

Monteirót előbb a pálya orvosi központjába, majd kórházba szállították, de ezt is csak pénteken, tehát két nappal a baleset után közölték.

Ekkor abban bíztak, hogy maximum egy hetet kell kórházban töltenie, és szeptember 12-13. környékén már elengedik a megfigyelés után. Az egy hétből másfél lett, ráadásul egy portugál kórházba szállították át ekkor, tehát nem is engedték haza. Végül 16 nap kórházi ápolás és megfigyelés után, láthatóan jókedvűen, de elég rossz bőrben hagyhatta el a kórházat.

Állapotáról nem közölt pontos diagnózist csapata, a Honda, de a lábadozó Monreiróról készült képek, illetve a nagy erejű ütközés alapján gyanítható, hogy elég komoly agyrázkódást szenvedett Monteiro, aki a bő két hét kórház alatt szinte alig mozoghatott, és nem lehetett nem észrevenni, hogy az egyik szeme be van kötve.

A halál közelében járt Monteiro

A Honda titkolózása, vagy mondjuk úgy, óvatos hozzáállása után Monteiro egy négyrészes interjúsorozatban megdöbbentő részleteket árult el a belesetről és a felépüléséről (az interjút október 4-én vették fel, majd 6-tól, négy nap alatt, részletekben hozták le). Monteiro elmondta, hogy

255 km/h-s sebességgel ment a barcelonai célegyenesben, amikor a fékre lépve semmi fékhatást nem tapasztalt. Kormányzással próbált tompítani az ütésen, de amint a fűre ért, a kocsi elkezdett pörögni, utána pedig háttal, majd a kocsi oldalával csapódott a falba.

A nyaki csigolyái és a teste jobb oldala sérült meg jobban, agyában pedig vérrögök keletkeztek, amik a látóidegeit is nyomták, a becsapódásra viszont semennyire nem emlékszik, az ütközésnél elvesztette az eszméletét.

A kórházban az első napokban csak nehézségek árán tudott beszélni, kettőslátása volt, és akárhányszor kinyitotta a szemét, egyből rosszul lett. Négy-öt napig enni és inni sem tudott, és 15 percnél többet nem tudott egyhuzamban aludni, tehát a pihenése sem volt zavartalan.

Hajszálon múlt, hogy nem lett nagyobb baj, egy kicsivel nagyobb vérrög, vagy szakadás a nyakában hosszú időre mozdulatlanná tehette volna. Az orvosai szerint közel járt a halálhoz, vagy a tartós károsodáshoz, bénuláshoz, a kocsi erős építése mentette meg az életét. Még Barcelonában megerősítették, hogy minden sérülése meg fog gyógyulni.

Sem a gerince nem sérült, sem zsibbadást nem érzett, de tudta, hogy valami nincs rendben. Mentálisan a Portugáliába hazatéréskor, fizikailag négy héttel a sérülés után, tehát október legelején érezte a javulást.

Végig erősködött az orvosoknak, hogy az október 14-15-i WTCC-futamra fel akar épülni, mert vezetni akar. Október elejétől kezdve rohamléptékkel javult az állapota, az orvosokat is meglepte, milyen gyorsan visszanyerte az erejét.

Ha kockázatot jelentene a verseny, akkor nem indul, mert az egészsége mindennél fontosabb, de hiszi, hogy készen fog állni.

De lehet így versenyezni?

Csak hogy értsük: szeptember 6-án olyan baleset után szedték ki az autóból, amiben akár meg is halhatott volna, utána 16 napig kórházban ápolták, amíg a vérrögök fel nem szívódtak az agyában, eleinte pedig beszélni is csak nehezen tudott. Ezután három hete maradt, hogy visszanyerje az erejét a több hétnyi, majdnem mozdulatlan fekvés után, és kiheverje az agyrázkódást, valamint a vérrög miatt megnyomott látóidegei is rendbe jöjjenek.

Mivel sem a balesetről, sem Monteiro állapotáról nincsenek részletesen információk, így nehéz felmérni, hol is tarthat a regenerációban. Hogy picit képbe kerüljün, azt kérdeztük Matics Zsolttól, Michelisz Norbert – és sok más magyar autóversenyző – személyi edzőjétől, a Fit4Race vezetőjétől, hogy mondja el, egy nagyobb baleset után milyen hosszú és kemény munka vár egy pilótára.

"Ilyenkor szinte lehetetlen egyből száz százalékos edzésmunkát végezni, mert elég hosszú a regeneráció egy nagy baleset után. Ráadásul minél többet fekszik valaki, ez a folyamat annál hosszabb lesz. Fekvés közben tízszer lassabb a keringés, mint állás közben, vagyis a regeneráció mértéke is exponenciálisan csökken. Ezen persze lehet gyorsítani gyógytornászok segítségével, amit például Monteiro meg is tett.

A kulcs az, hogy mikorra válik a pilóta mozgása fájdalommentessé.

Egy ilyen baleset után úgy érzi magát a pilóta, mint akit összevertek,

tele van a teste kék, zöld, lila foltokkal, ami tovább nehezíti a mozgást. De két hét fekvés után két-három hét kemény munka elég, hogy valaki újra formában legyen."

A fizikum mellett a mentális állapot is kérdéses ilyenkor, Matics szerint általában két forgatókönyv van:

visszavesz kicsit a versenyző, és megfontoltabb lesz (mint Felipe Massa a 2009-es hungaroringi balesete után), mert átértékeli, hogy a versenyzés nem minden, még ha nem is saját hibájából szenvedett balesetet

vagy a balesetből következő regenerációs időszak plusz motivációt adhat, hogy mielőbb visszatérjen, illetve elvonja a figyelmet a bajnoki csatáról, mert van "fontosabb", közelebbi cél is, ami csökkentheti a pilótára helyező nyomást.

Az interjú – és belsős információink – alapján Monterio egyértelműen az utóbbi kategóriába tartozik, minden eddiginél keményebben edz, hogy versenyezhessen Kínában.

De ez nem csak rajta múlik.

A képek alapján valóban nagyon rosszul festett Monteiro, amikor szeptember 22-én kiengedték a kórházból, akkor úgy tűnt, kisebb csoda kellhet neki, hogy rendben legyen Kínára. Az interjún készült felvételeken már sokkal jobban volt, de egy héttel a futam előtt még mindig napszemüveg volt rajta, ami nem túl bíztató jel. Elképzelhető, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetség orvosai elővigyázatosságból úgy ítélik majd meg, hogy még nem áll készen a versenyzésre, hiszen lehet, hogy egy újabb baleset súlyosabb problémákat okozhatna.

Erre a vizsgálat közvetlenül autóba ülés előtt, tehát Kínában, a versenyhétvége péntekjén (október 13.) lesz, akkor derül majd ki, hogy versenyezhet-e. Amennyiben nem – még ha erre kicsi is az esély értesüléseink szerint –, akkor a B terv lép életbe a Hondánál. Ezt egyelőre nem árulták el nekünk, de minden futam előtt terveznek beugró pilótával a legrosszabb eshetőségre készülve.