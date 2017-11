Sztárpilótát igazoltak Micheliszék a dubaji szezonzáróra

Egyéniben és a csapatversenyben is esélyes a M1RA, Michelisz Norbert és Bári Dávid csapata, illetve annak pilótája a TCR International Series dubaji szezonzárója előtt, és hogy a csapatversenyben a lehető legjobb esélyekkel menjenek a többiek ellen, a szezonban harmadszor három kocsival indulnak.

A Hungaroringen Michelisz ugrott be a két állandó pilóta, Tassi Attila és Roberto Colciago mellé, Thaiföldön ismét beugró volt Michelisz, de akkor Colciago kimaradt, a harmadik pilóta Giacomo Altoé volt.

A szezonzárón viszont új névvel ismerkedhetünk: a TCR-kategóriában belül igazi nagymenőnek számító Josh Files vezeti majd a csapat harmadik Honda Civicjét. De mit is jelent az, hogy nagymenő: Files 2016-ban és 2017-ben is óriási fölénnyel nyerte a TCR német bajnokságát, idén tizennégy versenyből hatot nyert meg, összesen kilencszer volt dobogós, tavaly is tizennégyből hat volt a győzelmi mutatója de csak nyolc dobogóval. Emellett idén megnyerte a TCR Middle East bajnokságot is, ott két hétvégén indult a háromból, mindkettőn dupla győzelmet aratott Hondájával.

Fotó: JAS Motorsport

A 26 éves brit pilóta sorozatban harmadszor vesz részt a TCR International szezonzáróján. Így nyilatkozott a bejelentése után: „Boldog vagyok, hogy újra itt lehetek, és az a célom, hogy segítsem a M1RA-t és a Hondát a bajnoki címek megszerzésében, habár a pálya teljesen új lesz nekem. A M1RA fantasztikus munkát végez rögtön az első évében, elképesztő eredményeik vannak, pedig nagyon fiatal csapatról van szó. Mindig gyorsak, és az autóik jól felkészítettek, alig várom, hogy velük dolgozhassak.”

A november 17-18-i dubaji szezonzáró előtt Tassi Attila második, Roberto Colciago negyedik helyen áll az egyéni összetettben. Tassi hátránya 21 pont az első Jean-Karl Vernay mögött (207-186). A csapatversenyben a M1RA tetemes, 69 pontos előnnyel vezet a második Craft-Bamboo előtt, mögöttük a harmadik Leopard Racing sincs sokkal lemaradva – Micheliszéknek 405 pontja van, a Craft-Bamboo 336-tal, a Leopard 325-tel áll.

Az év modellje versenyben a Honda Civic 30 ponttal előzi a második Volkswagen Golfot (480-450), vagyis jó eséllyel a csapatverseny mellett a legjobb autó címét is megszerezhetik Micheliszék, de az egyéni bajnoki címre is van még esélye a 18 éves Tassinak.